Pas de téléphone pliable TCL à venir, confirme l’entreprise

Un rendu du téléphone montre qu’il avait un design similaire à celui du Galaxy Z Flip 3 de Samsung récemment sorti. Une fois déplié, il avait un écran AMOLED de 6,67 pouces. Dans son mode plié, les utilisateurs pouvaient accéder à un écran AMOLED de 1,1 pouce, qui aurait affiché des informations telles que le jour et l’heure, les notifications, l’accès à une lampe de poche, etc.

À l’intérieur, le téléphone aurait eu le processeur Qualcomm Snapdragon 765G, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, ainsi qu’une batterie de 3 545 mAh. Il y aurait eu deux caméras arrière : un capteur principal de 48MP et une caméra ultra-large de 16MP. Il y aurait également eu une caméra frontale de 44MP.

Avec TCL qui se retire de la course aux téléphones pliables, du moins pour l’instant, il semble que Samsung dominera ce marché de niche pendant un certain temps encore.