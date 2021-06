Pas de tir dans le bras pour l’équité vaccinale

Les seringues et les flacons sont des intrants non chimiques essentiels à l’administration des vaccins.

Les dérogations au brevet des vaccins par l’OMC peuvent être d’une grande aide dans la lutte contre Covid-19. Mais les dérogations prennent du retard. En outre, la géographie étroite de la chaîne mondiale de fabrication des vaccins soulève des inquiétudes quant au déséquilibre dans la distribution des vaccins. Les pays producteurs de vaccins contrôleront la production et la distribution même après les dérogations. La lutte contre les dérogations aux brevets à l’OMC sera principalement menée par ces pays, pour la protection de la propriété intellectuelle de leurs fabricants de vaccins. Les dérogations permettraient à des pays comme l’Inde, dotés de fortes capacités de fabrication de vaccins, de produire de grandes quantités.

La production de vaccins est dominée par le G7 (États-Unis, Royaume-Uni, Japon, Allemagne, Canada, France et Italie) ainsi que par le G20 (Argentine, Australie, Brésil, Chine, Inde, Russie et Corée du Sud). L’UE domine grâce aux compétences de l’Allemagne, de la France, de l’Italie, de la Suisse et de la Belgique. La chaîne d’approvisionnement en vaccins nécessite l’approvisionnement en ingrédients chimiques essentiels et auxiliaires et en intrants non chimiques. Le cholestérol et l’ARNm sont des exemples d’ingrédients essentiels de certains vaccins Covid 19. La L-histidine, l’acide acétique et le chlorure de sodium sont parmi les ingrédients de soutien courants. Les seringues et les flacons sont des intrants non chimiques essentiels à l’administration des vaccins.

La chaîne de valeur mondiale des vaccins est principalement concentrée dans les principaux pays producteurs. Plusieurs sont également de grands exportateurs et importateurs de vaccins. Leur commerce bilatéral reflète de grandes capacités nationales et des capacités d’exportation, ainsi qu’une forte demande interne pour une variété de vaccins nécessitant des importations. La France, le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Allemagne et l’Inde figuraient parmi les principaux exportateurs de vaccins en 2019. Ils figuraient également parmi les plus gros importateurs. Dans le même temps, les plus grands producteurs de vaccins sont également d’importantes sources d’ingrédients de vaccins. La dépendance à l’égard des importations des principaux producteurs de vaccins les uns envers les autres pour l’approvisionnement en ingrédients est étonnamment élevée.

Les recherches sur les flux commerciaux transfrontaliers des ingrédients essentiels des vaccins Covid-19 (bit.ly/3wQxaqh) révèlent ces dépendances. L’Inde, par exemple, importe près des trois quarts des ingrédients essentiels, avec une forte dépendance vis-à-vis des États-Unis et de l’UE, suivie de la Chine. La Chine est plus dépendante des États-Unis que de l’Inde pour les ingrédients importés. Les États-Unis sont notamment plus dépendants de l’UE et du Japon pour ces ingrédients. La dépendance mutuelle entre les États-Unis et l’UE est remarquable. Alors que les États-Unis se procurent environ 38 % des ingrédients clés de l’UE, cette dernière obtient plus de 50 % des États-Unis.

La géographie de la chaîne de valeur des vaccins a des implications intéressantes. Actuellement, la course est dominée par Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, l’institut russe Gamaleya et Sinovac Biotech. Les firmes américaines, européennes et britanniques sont en concurrence avec les firmes russes et chinoises. Les premiers jouissent d’une plus grande crédibilité, ce qui leur permet de conclure des accords d’achat anticipé avec divers pays. Les brevets détenus par ces entreprises sont très prisés par les entreprises indiennes et d’autres producteurs disposant de grandes capacités. La pression pour protéger les brevets et résister aux dérogations à l’OMC viendrait des sociétés pharmaceutiques américaines et européennes. Cela encourage nombre d’entre eux à conclure des accords de licence volontaire avec des fabricants de vaccins tels que Serum Institute of India et Biological E. Une fois les dérogations apportées, ces opportunités de licence pourraient cesser.

Ces accords de licence volontaires augmenteraient l’approvisionnement en vaccins en Inde. Mais il est peu probable qu’elles profitent aux pays pauvres. Le gros des vaccins « Made in India » serait livré aux pays avec lesquels des entreprises étrangères contractantes ont des accords d’achat. Plusieurs de ces pays seront probablement eux-mêmes les principaux producteurs de vaccins, en particulier les pays de l’OCDE, qui sont en avance sur le reste du monde pour vacciner leur population.

Plus de vaccins fabriqués en Inde ne signifie pas plus de vaccins pour les pauvres du monde. La géographie fermée de la chaîne de valeur des vaccins empêche la distribution égalitaire des vaccins. Une telle possibilité pourrait provenir des renonciations aux brevets, mais s’éloigne de jour en jour, à mesure que les pourparlers sur les renonciations sont retardés et que les accords de licence volontaires prolifèrent.

