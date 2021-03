Pas de vacances à l’étranger «  avant août  », préviennent des sources gouvernementales

F

Il est peu probable que les fêtes de fin d’année obtiennent le feu vert avant le mois d’août, selon de hauts responsables gouvernementaux.

Mais cela semble de plus en plus improbable et ceux qui tenteront de quitter l’Angleterre pour partir en vacances seront condamnés à une amende de 5000 £ en vertu de nouvelles lois qui entreront en vigueur lundi.

Une source de haut rang a déclaré au Sunday Times que la date du 17 mai semblait désormais « très optimiste » et a déclaré: « Le mois d’août semble être le moment le plus probable. »

Les responsables ont averti que même lorsque l’interdiction sera levée, les gens ne pourront voyager facilement que vers des pays avec de bons taux de vaccination, comme Israël.

Un responsable de Whitehall familier avec les discussions entre le ministère des Transports et l’industrie du voyage a déclaré: «Il y aura un système de couloirs de voyage vers les pays de la liste verte avec de bons taux de vaccination. Israël, nous voici!

Un plan à l’étude est un système de feux de signalisation qui permettrait de se rendre dans les pays de la «liste verte» avec des taux d’infection très faibles.

Les passagers venant de pays sûrs feraient simplement un test de flux latéral à leur retour sans avoir besoin de mettre en quarantaine.

Ceux qui viennent d’un pays figurant sur la «liste orange», des pays avec des taux d’infection modérés, auraient besoin d’un test PCR négatif avant de voyager. Ils pourraient également être tenus de se mettre en quarantaine et de subir un test d’écoulement latéral à leur retour.

Toute personne venant d’un pays «liste rouge», avec des cas très élevés de coronavirus, serait obligée de se mettre en quarantaine dans un hôtel d’aéroport pendant deux semaines.

L’Europe est actuellement aux prises avec une troisième vague de Covid-19 et des pays comme la France, où le virus est en hausse, pourraient être ajoutés à la liste rouge.

Parmi les destinations de vacances d’été populaires, seul le Portugal a un taux d’infection inférieur à celui de la Grande-Bretagne, avec 30 cas pour 100 000 habitants.

Le chiffre est de 130 en Allemagne, 260 en Italie, 350 en Suède et 370 en France.

Le Dr Mike Tildesley, membre du Groupe scientifique de la grippe pandémique sur la modélisation (Spi-M), a déclaré à Times Radio: « Ce que nous ne voulons pas, ce sont de nouvelles variantes qui annulent tout le bien que notre programme de vaccination a fait. »

En Angleterre, les personnes pourront séjourner dans des logements autonomes à partir du 12 avril.

Les hôtels et les parcs de vacances devraient suivre le 17 mai.

Mais avec la plupart des hôtels, cottages et maisons d’hôtes en Grande-Bretagne réservés, un autre responsable a déclaré au Sunday Times: «Beaucoup de gens vont prendre des vacances chères dans des endroits pas très agréables.»