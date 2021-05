Pas de vaccin chinois pour Mumbai! BMC recherche 1 crore de vaccins; bars Chine

Le commissaire municipal a déclaré que la ville avait une exigence de vaccin de 1,5 crore afin de vacciner toutes les personnes âgées de plus de 18 ans.

Dans un appel d’offres récemment lancé par la Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC), la ville a publié une déclaration d’intérêt mondiale (EoI) afin de se procurer un crore de doses de vaccins nécessaires à la population de Mumbai. L’EoI déployé, cependant, a ajouté une clause qui interdit aux pays partageant des frontières terrestres avec l’Inde. Cela signifie que BMC n’envisagera aucune entreprise ni aucun vaccin provenant de Chine.

Selon un rapport de l’IE, P Velrasu, commissaire municipal supplémentaire (projets), a déclaré que le BMC n’était pas au courant de la politique actuelle émise par le gouvernement central et qu’il avait interdit aux entreprises chinoises de participer à l’EoI, comme mentionné dans l’appel d’offres. La décision a été prise car BMC est préoccupé par la qualité et d’autres aspects des vaccins chinois et n’est pas disposé à accepter l’approbation donnée par l’OMS.

En dehors de cela, la municipalité a déclaré que toutes les entreprises intéressées devront donner une réponse d’ici le 18 mai. Et les entreprises qui seront finalisées devront effectuer la livraison des vaccins dans les trois semaines suivant l’émission du bon de travail, indique la manifestation d’intérêt (EoI). Velrasu a déclaré que la société finalisée devra respecter toutes les obligations en Inde, y compris la facilitation des importations, ainsi que l’obtention d’un enregistrement essentiel. La société a également été invitée à citer des tarifs basés sur une dose et à fournir des rapports d’essais de vaccins. BMC a noté que le coût d’achat estimé était d’environ Rs 400 crore.

Le commissaire municipal a déclaré que la ville avait une exigence de vaccin de 1,5 crore afin de vacciner toutes les personnes âgées de plus de 18 ans. La ville tente d’acquérir des quantités suffisantes de vaccins contre le coronavirus pour vacciner tous les citoyens éligibles et cela doit être fait dans les 60 à 90 prochains jours.

Pendant ce temps, le gouvernement du Maharashtra avait autorisé BMC à prendre ses propres dispositions pour les vaccins. La municipalité attend des offres de SII, Bharat Biotech, Sputnik, Johnson & Johnson, Pfizer et Moderna.

