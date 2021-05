Pas de vaccin, pas d’alcool ! Cette ville UP vient de rendre les jabs Covid obligatoires pour acheter de l’alcool

Selon certaines informations, une ordonnance officielle à cet égard est toujours attendue.

L’administration du district d’Etawah dans l’Uttar Pradesh a rendu les certificats de vaccination obligatoires pour ceux qui cherchent à acheter de l’alcool. Selon certaines informations, cette décision vise à encourager les gens à se faire vacciner.

Le magistrat supplémentaire du district d’Etawah (ADM) Hem Kumar Singh a ordonné que l’alcool ne puisse être acheté dans un magasin du gouvernement qu’après que l’acheteur ait présenté son certificat de vaccination. « L’alcool ne sera vendu qu’à ceux qui ont été vaccinés », peut-on lire sur l’avis collé dans les magasins d’alcool.

L’ADM Hem Kumar Singh et une équipe de policiers du district ont également inspecté des magasins d’alcool à Sefai. Il a ordonné aux propriétaires / entrepreneurs des magasins d’alcools d’afficher les avis à l’extérieur de leurs magasins. Les propriétaires de magasins d’alcool ont également été mis en garde contre la vente d’alcool sans vérifier les certificats de vaccination des clients.

Selon certaines informations, une ordonnance officielle à cet égard est toujours attendue. Cette décision est considérée comme une décision individuelle prise par l’ADM pour encourager les gens à se faire vacciner.

L’Uttar Pradesh a signalé dimanche 1908 nouveaux cas de Covid-19. Avec une baisse du nombre de cas quotidiens, l’État a également connu une baisse du nombre total de cas actifs qui s’élève à 41 214. Au total, 6 713 personnes se sont remises de l’infection au cours des dernières 24 heures, portant le taux de guérison à 96,4 %. L’État a jusqu’à présent administré 1 80,08,60 doses de vaccin, dont 1 45 58 288 bénéficiaires de la première dose et 34 50 316 bénéficiaires de la deuxième dose.

