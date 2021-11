« Pas de vaccin, pas de ration »: Aligarh lance une campagne pour administrer des vaccins COVID-19 dans les magasins PDS

Auparavant, on avait demandé aux revendeurs de rations de préparer une liste des personnes qui n’avaient pas été vaccinées à ce jour.

L’administration d’Aligarh dans l’Uttar Pradesh a rendu obligatoire la vaccination des personnes pour prendre des rations dans les magasins du système de distribution publique (PDS). L’administration a lancé la campagne hier. Il y a 198 magasins de rationnement PDS à Aligarh et les vaccins COVID-19 seront administrés dans chacun d’eux.

Selon des informations dans l’Hindoustan et Jagran, le ministère de la Santé déploiera une équipe d’agents de santé dans chaque magasin de rationnement et les magasins resteront ouverts tous les jours. Le département de la santé a également recruté des étudiants du Sai Medical College.

Le département a également publié un nouveau slogan – « D’abord se faire vacciner, puis apporter la ration, Corona sera vaincu » – pour encourager les gens à se faire vacciner. Désormais, la ration ne sera donnée qu’après production du certificat de vaccination. Les non vaccinés seront vaccinés sur le site et recevront ensuite leur quota de ration.

Le médecin-chef a formé 75 équipes pour aider à la campagne. Ces équipes seront déployées dans les 198 magasins de rationnement. Si deux ou trois magasins se trouvent à proximité immédiate, une seule équipe couvrira tous ces magasins. Le 19 novembre, un camp a été installé dans les magasins de rationnement du quartier Upperkot de la ville sur les instructions du CMO Dr Anand Kumar Upadhyay.

Auparavant, on avait demandé aux revendeurs de rations de préparer une liste des personnes qui n’avaient pas été vaccinées à ce jour. Le Dr Upadhyay a déclaré qu’en plus de l’hôpital de district, de l’hôpital pour femmes, de l’hôpital de Deendayal et du Collège médical, tous les CSC, SSP, SSP urbains et des cabines de vaccination seront également installés dans les zones rurales.

C’est probablement la première fois que les certificats de vaccination seront vérifiés avant la distribution de la ration. Auparavant, certains districts de l’Uttar Pradesh avaient rendu obligatoire la prise de vaccins pour acheter de l’alcool.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.