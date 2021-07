Pas de vente de bœuf dans un rayon de 5 km du temple : tout ce que vous devez savoir sur le nouveau projet de loi sur la préservation du bétail de l’Assam déposé par CM Himanta Biswa Sarma

Le ministre en chef avait déclaré plus tôt que la législation existante manque de dispositions pour «réglementer l’abattage, la consommation et le transport du bétail». (Source de la photo : PTI)

Le projet de loi sur la préservation du bétail d’Assam, 2021, déposé lundi par le ministre en chef Himanta Biswa Sarma à l’Assemblée législative, propose une interdiction totale de la vente et de l’achat de bœuf ou de produits à base de bœuf dans les zones « habitées principalement par des hindous, des jaïns, des sikhs et d’autres non communautés de mangeurs de bœuf », ou « dans un rayon de 5 km » de tout temple ou monastère Vaishnavite.

Le projet de loi, s’il était adopté, remplacerait l’actuelle loi de 1950 sur la préservation du bétail d’Assam. Le ministre en chef avait déclaré plus tôt que la législation actuelle ne contient pas de dispositions pour «réglementer l’abattage, la consommation et le transport du bétail».

Ce qui différencie le projet de loi présenté par le gouvernement de l’Assam des lois anti-abattage d’autres États, c’est qu’il exclut spécifiquement les zones où la vente et l’achat de bœuf sont interdits. Contrairement aux lois anti-abattage similaires au Rajasthan et au Madhya Pradesh, qui n’incluent que la descendance des vaches et non les buffles, le projet de loi Assam ne fait pas de distinction entre les types de bétail. Il s’appliquera à tous les bovins qui comprennent “taureaux, bœufs, vaches, génisses, veaux, buffles mâles et femelles et veaux de buffles”, a rapporté l’Indian Express.

Le projet de loi interdit également le transport inter-États de bétail vers, depuis et à travers l’Assam sans documents valides. L’intention du gouvernement derrière le projet de loi est également de contrôler la contrebande de bétail vers le Bangladesh, avec lequel l’Assam partage une frontière longue de 263 kilomètres.

Les partis d’opposition se sont opposés à la règle stipulant une interdiction de vente ou d’achat de bœuf et de produits connexes dans un rayon de 5 km des temples et ont déclaré qu’ils la feraient examiner par des experts. « Une pierre peut être posée et un ‘temple’ peut être ‘construit’ n’importe où par n’importe qui – cela devient donc très ambigu. Cela peut conduire à beaucoup de tensions communautaires », a déclaré à IE la chef de l’opposition Debabrata Saikia du Congrès.

Le législateur du Front démocratique uni de toute l’Inde, Aminul Islam, a déclaré que l’opposition ferait pression pour des amendements. «Ce (le projet de loi) a été présenté pour blesser les sentiments des musulmans et polariser davantage les communautés. Nous nous y opposons et allons essayer d’apporter des résolutions d’amendement », a-t-il déclaré.

Entre autres dispositions, le projet de loi stipule qu’une vache ne peut être abattue quel que soit son âge, une dérogation à la loi de 1950 qui autorisait l’abattage des bovins «de plus de 14 ans» ou «inaptes au travail». Cependant, il conserve la disposition qui prévoit l’obtention d’un certificat d’agrément d’un vétérinaire pour l’abattage de tous les bovins, autres que les vaches.

« Aucun certificat ne sera délivré à moins que le vétérinaire ne soit d’avis que le bétail, n’étant pas une vache, a plus de quatorze ans ; ou le bétail, n’étant pas une vache, une génisse ou un veau, est devenu définitivement incapable de travailler ou de se reproduire en raison d’une blessure accidentelle ou d’une difformité », dit-il.

Le projet de loi interdit également le transport de bétail de l’Assam vers les États où l’abattage du bétail n’est pas réglementé par la loi, et d’un État à un autre « via » l’Assam sans permis valide. Il ajoute également que le bétail ne peut pas être transporté à l’intérieur de l’État (inter-districts), sans documents.

Le projet de loi donne également le pouvoir aux agents de police (sous-inspecteurs et au-dessus) ainsi qu’aux personnes autorisées par le gouvernement d’« entrer et d’inspecter tout local » relevant de leur juridiction lorsqu’il a « des raisons de croire qu’une infraction à la loi a été ou est susceptible d’être commis. La loi de 1950 n’accordait de tels pouvoirs qu’au vétérinaire et au certificateur, nommés par le gouvernement.

Une infraction en vertu de la loi proposée est passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins trois ans (extensible jusqu’à huit ans) et d’une amende de Rs 3 lakh (maximum Rs 5 lakh), ou les deux pour les personnes reconnues coupables. La peine sera doublée pour les récidivistes. À titre d’exception, la disposition ne s’appliquera pas aux « occasions religieuses » lorsque « l’abattage de bétail, n’étant pas une vache, une génisse ou un veau » est autorisé.

