Pas de verrouillage à Delhi, la DDMA réfléchit à des restrictions Covid plus strictes

La Delhi Disaster Management Authority (DDMA) a décidé lundi de ne pas imposer de verrouillage pour contenir la propagation du COVID-19 et a discuté de nouvelles restrictions telles que la fermeture des services de restauration dans les restaurants et la réduction du nombre de places assises dans les métros et les bus, ont déclaré des responsables.

Une réunion DDMA, présidée par le lieutenant-gouverneur Anil Baijal et à laquelle assistait le ministre en chef Arvind Kejriwal, a également discuté des moyens d’appliquer strictement les restrictions existantes pour vérifier les cas croissants de coronavirus et de sa variante Omicron. Il a été discuté lors de la réunion de la DDMA que les restrictions imposées à Delhi devraient également être imposées dans la région du territoire de la capitale nationale pour éviter une augmentation des cas.

À l’heure actuelle, les services de restauration dans les restaurants sont autorisés à fonctionner à 50 % de leur capacité d’accueil. Les bus de la ville et les métros sont autorisés à circuler avec une capacité de 100 % de sièges.

Kejriwal avait déclaré dimanche que la vitesse à laquelle le coronavirus se propageait à Delhi était un sujet de « profonde préoccupation », tout en ajoutant qu’il n’était pas prévu d’imposer un verrouillage. Il n’y aurait pas de confinement si les gens portent des masques, avait-il déclaré.

