Pas de verrouillage dans 5 grandes villes de l’Uttar Pradesh pour l’instant, la Cour suprême suspend l’ordonnance d’Allahabad HC

La Haute Cour avait également critiqué le gouvernement de l’Uttar Pradesh pour ne pas avoir planifié une deuxième vague de pandémie. (PTI)

La Cour suprême de l’Inde a suspendu l’ordonnance de la Haute Cour d’Allahabad imposant le verrouillage dans cinq villes de l’Uttar Pradesh en raison du nombre croissant d’affaires COVID-19. Le tribunal a demandé au gouvernement de l’Uttar Pradesh d’informer immédiatement la Haute Cour des mesures qu’il avait prises pour contenir le COVID-19. La cour suprême a également noté que le verrouillage dans les cinq villes par des ordonnances judiciaires n’est peut-être pas la bonne approche. Le solliciteur général Tushar Mehta, qui a comparu pour le gouvernement de l’Uttar Pradesh, a soutenu que le gouvernement a fait beaucoup de choses et que beaucoup de choses doivent être faites. SG Mehta a également soutenu que le verrouillage général imposé par le tribunal dans 5 villes en termes d’ordonnance contestée créerait d’immenses difficultés administratives.

La Haute Cour d’Allahabad avait ordonné au gouvernement de l’UP d’imposer des restrictions strictes jusqu’au 26 avril dans cinq villes au milieu d’une recrudescence des cas de COVID-19. Mehta a soutenu qu’un verrouillage virtuel est déclaré par ordre judiciaire pendant une semaine.

La Haute Cour avait ordonné au gouvernement de l’Uttar Pradesh d’imposer des restrictions strictes, notamment la fermeture de centres commerciaux, de complexes commerciaux et de restaurants jusqu’au 26 avril dans cinq villes, mais s’est abstenue d’appeler cela un «verrouillage complet». Allahabad, Lucknow, Varanasi, Kanpur, Nagar et Gorakhpur sont les villes dans lesquelles la Haute Cour a ordonné des bordures.

La Haute Cour avait également critiqué le gouvernement de l’Uttar Pradesh pour ne pas avoir planifié une deuxième vague de pandémie. Il a également critiqué la Commission électorale d’État pour avoir organisé les élections panchayat au milieu de l’épidémie de COVID-19. Le tribunal avait également ordonné au gouvernement d’envisager l’imposition d’un verrouillage complet dans tout l’État pendant au moins deux semaines.

Réagissant à l’ordre d’Allahabad HC, le gouvernement UP a déclaré qu’il n’y aurait pas de verrouillage complet dans les villes pour le moment.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.