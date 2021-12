Pas de zéro pour Derrick Lewis

Le second n’était pas non plus le dernier pour Derrick Lewis. L’Américain de 36 ans a décidé de bouleverser sa vie après s’être blessé en mars 2019. À cette époque, il avait perdu consécutivement contre Cormier et Dos Santos. Il a récupéré, perdu du poids et avait l’air comme jamais auparavant. Il voulait à nouveau disputer un titre et il l’a fait en fonction des victoires. Ivanov, Latifi, Oleinik et Blaydes ont succombé à ‘The Black Beast’. L’occasion s’est présentée et aussi à travers vents et marées. Francis Ngannou semblait destiné à affronter Jon Jones, mais « Bones » est unique et veut plus de temps pour faire ses débuts chez les poids lourds. L’UFC a donc fait la blague à Lewis. Il l’a battu en juillet 2018 et le combat se vendait sans aucun doute de lui-même. Malgré cela, il n’a pas eu sa revanche. L’Africain avait eu de nombreux engagements après avoir été couronné et n’était pas en mesure d’affronter ce combat.

L’UFC l’a obtenu et a retiré une ceinture provisoire de sa manche. Lewis allait devenir l’étoile montante, Ciryl Gane. Le Français a su proposer la meilleure stratégie et a fini par finir le vétéran. Encore une fois, cela lui a échappé. Derrick doit recommencer le chemin, qui est à zéro. Cela dépend de trois variables pour tenter votre chance à nouveau. Il doit d’abord gagner ce samedi, dans la star de l’UFC Las Vegas 45, Chris Daukaus, après que Ngannou ait battu Gane (UFC 270, 22 janvier) pour que la vengeance puisse être donnée et troisièmement, que Jon Jones ne lève pas immédiatement la main pour aller contre le vainqueur. L’équation n’est pas facile, mais elle doit aller d’inconnue à inconnue.

Pour commencer, ce samedi, il a un combat difficile. Lewis affronte Chris Daukaus. L’Américain de 32 ans peut paraître peu au grand public… mais il a réussi à se hisser à la septième place du classement et ce n’est pas par hasard. Il est présenté avec une séquence de cinq victoires, toutes par KO et les trois dernières à l’UFC. Nacimiento, Oleinik et Abdurakhimov ont succombé au pouvoir de Philadelphie. Sans aucun doute 92% des victoires par KO font peur, et beaucoup, mais Lewis doit avancer s’il veut revenir pour les titres et Daukaus aussi. Dans son cas, la ceinture serait un pas de plus, mais le chemin serait le bon. Deux frappeurs se heurtent, donc l’égalité sera maximale. Lewis devra peut-être changer sa stratégie concernant le procès Gane. Ce jour-là, il a beaucoup économisé pour trouver une main finale… ou peut-être qui lui permet d’éliminer. Si le combat s’éternise, l’épuisement peut à nouveau faire des ravages. Il y aurait le truc de Daukaus, qui peut aussi tout changer d’une seule main. La fête de l’UFC se terminant en 2021 ne pourrait pas être meilleure. Perforateur vétéran contre perforateur montant. Un seul tireur peut rester debout.