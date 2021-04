Pas d’entrées antidatées, de cas de recouvrement, plus de production de déclarations, d’autres aident les agents des impôts à augmenter la perception de la TPS

Selon les indicateurs Doing Business 2020 de la Banque mondiale, l’Inde est classée au 115e rang pour le paiement des impôts.

Par Rajat Mohan

Chaque contribuable en Inde consacre beaucoup de temps et d’argent à la mise en conformité et aux procédures fiscales, mais la peur des contrôles et des évaluations ministériels plane toujours sur eux. Selon les indicateurs Doing Business 2020 de la Banque mondiale, l’Inde est classée au 115e rang pour le paiement des impôts. Le contribuable indien consacre en moyenne 254 heures par an à payer ses impôts, contre 49 heures par an, ce sont les meilleures pratiques dans le monde. Même si les contribuables indiens passent encore autant de temps à payer des impôts, l’enquête économique de 2018 suggère que plus de deux affaires fiscales lakh étaient en suspens dans divers forums à travers le pays, ce qui représentait près de 4,7% du PIB total de l’Inde.

On sait également que le département perd près de 65% des cas et que le taux de réussite du département diminue continuellement. L’une des raisons de ces faits et chiffres de certains des percepteurs d’impôts est le manque de confiance dans l’auto-évaluation. Il y a eu des cas d’agents fiscaux qui ont pris des mesures licencieuses pour collecter des impôts, ce qui a conduit à des litiges et à des demandes fiscales incongrues.

Voici les quelques mesures prises par les agents des impôts sous le régime de la TPS pour faire grimper les prélèvements fiscaux

Augmentation de la conformité des retours: Les agents des impôts poussent les contribuables à produire leurs déclarations de revenus à temps. Grâce à cette mesure, le gouvernement sera en mesure de percevoir plus d’impôts et d’intérêts auprès des non-déclarants et des retardataires habituels des déclarations.

Suivi des principaux contribuables: Les autorités fiscales dressent une liste des 100 à 300 principaux contribuables du bureau des impôts pour l’exercice 2019-2020 avec leur paiement en espèces de TPS et la comparent avec la TPS qu’ils ont effectivement déposée au cours des quatre derniers mois. Sur la base de cette liste, les contribuables qui ont montré une baisse moyenne de la taxe supérieure au% spécifié seront contactés personnellement par les agents des impôts pour mieux contribuer au Trésor. Les agents fiscaux identifieraient également les raisons du refus et les documenteraient pour le rapport aux agents supérieurs. Cette mesure aide les autorités à collecter plus d’impôts et à augmenter les recettes.

Cas de discordance: GSTR-1 est une déclaration mensuelle ou trimestrielle qui indique les détails de toutes les livraisons sortantes. GSTR-3B est une déclaration d’auto-évaluation qui indique les détails des fournitures sortantes et entrantes. GSTR-3B doit être déposé tous les mois, quel que soit le chiffre d’affaires. Toute différence dans l’assujettissement à la taxe de sortie dans GSTR-1 et GSTR-3B entraînera des intérêts et des pénalités. Les agents des impôts émettent de façon effrénée des avis dans les cas GSTR-1 et GSTR-3B, où il y a un décalage pour toute période fiscale. Les agents des impôts poussent les contribuables à ce que la différence / l’inadéquation soit éliminée en espèces au Trésor public. Une tactique similaire est également adoptée pour l’inadéquation entre le crédit de taxe sur les intrants utilisé dans le GSTR-3B et le crédit de taxe sur les intrants rédigé automatiquement dans le GSTR-2A / 2B.

Cas de récupération: Lorsque la demande fiscale reste en suspens et que l’opposition n’a pas été retenue par le contribuable, le service des impôts engagera une procédure de recouvrement suivie d’une procédure de saisie.

Procédure d’évaluation en vertu de la loi sur la TVA: Un grand nombre de dossiers d’évaluation liés au CST et à l’inadéquation de la TVA sont toujours en suspens dans divers bureaux, qui devraient tous être finalisés prochainement.

L’agent chargé de la TPS téléchargera désormais les recouvrements de la taxe d’accise et de la taxe sur les services dans le registre des obligations de TPS: Le CBIC a publié un avis ministériel pour le suivi des arriérés hérités dans le module de recouvrement pour les recouvrements en vertu de la Central Excise Act 1944 et de la Finance Act 1994. Les arriérés hérités seront désormais téléchargés électroniquement sur le portail commun et créer une demande dans le registre de responsabilité électronique, partie II. Les agents de juridiction utiliseraient désormais ces demandes pour suivre chaque contribuable et assurer la perception au plus tôt.

Pas de rétro-datation des écritures dans les livres de comptes: Le ministère des affaires corporatives avait publié une notification datée du 24 mars 2021 concernant la modification des règles (comptes) des entreprises, 2014. À partir de l’exercice à venir, toute entreprise qui tient des livres comptables électroniques n’utilisera que le logiciel comptable qui a une fonction d’enregistrement piste d’audit au niveau de la transaction, en créant un journal d’édition de chaque modification effectuée. Ce changement découragera la rétro-datation des écritures dans les livres de comptes et garantira que le secteur des entreprises tient des livres de comptes d’une manière fidèle et correcte.

Dans le passé, les entreprises supprimaient ces fichiers ou les remplaçaient par des vierges ou les désactivaient définitivement. Ce changement aidera également indirectement les agents du fisc lors d’une perquisition et d’une perquisition. À l’avenir, un agent de la TPS peut demander le journal de vérification aux contribuables (pendant l’examen ou les évaluations) pour vérifier et vérifier toutes les modifications apportées aux livres de comptes pendant la période d’imposition.

Les agents des impôts à travers le pays prennent bon nombre des mesures prévues ci-dessus pour pousser les recouvrements fiscaux de leurs quartiers respectifs. Il n’y a pas en soi de mal à déployer des mesures pour collecter des impôts, cependant, le problème est lorsque les méthodes deviennent coercitives par nature. Les méthodes coercitives sont néfastes pour l’écosystème commercial du pays, car elles découragent le plan d’expansion des promoteurs. Il est du devoir des responsables politiques d’équilibrer le besoin de recouvrement des impôts et la cupidité des recouvrements d’impôts, conduisant à une perte de volonté parmi les preneurs de risques.

(Rajat Mohan est Senior Partner chez AMRG & Associates. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

