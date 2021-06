Pas d’entrées majeures pour le moment, mais les sorties de fonds Bitcoin se sont arrêtées pour le moment, ETH Holdings “assez stable”

Au milieu d’une «peur extrême» sur le marché de la cryptographie en raison de la dernière vente de crypto qui a envoyé BTC à environ 31 750 $ et Ether à 1 890 $, les contrats à terme CME Bitcoin sont de retour en déport.

Le marché de la cryptographie reste dans une “peur extrême”, l’indice Crypto Fear and Greed ayant une lecture de 23, bien que toujours meilleure que 10 par rapport au mois dernier.

La dernière raison de crainte sur le marché est survenue après que le prix du Bitcoin a chuté à environ 31 750 $ et que l’Ether est passé à 1 890 $.

La chute du prix du BTC en dessous de 33 000 $ a des sentiments sociaux sur Twitter en période de ralentissement et à son plus bas niveau de l’année dernière, selon les données de Santiment.

Les taux de financement sont négatifs partout, car 173 602 commerçants ont été liquidés au cours des dernières 24 heures.

Et avec la dernière vente massive, la “divergence extrême entre la base sur les contrats à terme CME et les contrats à terme sur les bourses crypto natives, qui a maintenant à peu près reconvergé”, a noté le trader CL de eGirl capital.

Le rendement annualisé des contrats à terme Bitcoin sur BitMEX est de -8,2%, -3,42% sur OKEx, -2,47% sur Huobi, -2,01 sur Binance et -1,68 % sur Bybit, au moment de la rédaction.

CL s’attend en fait à « une opportunité d’achat à vie dans la baisse du bitcoin » avec les contrats à terme de septembre pour « revenir bientôt en arrière », qui sont déjà de 0,1% APR sur FTX.

Le déport est de retour alors que la base à terme CME #bitcoin devient négative dans un seau de trois mois pic.twitter.com/iai8w0NYMP – biais (@skewdotcom) 21 juin 2021

Au cours des deux derniers mois, le marché a connu beaucoup de hauts et de bas, et il a envoyé la volatilité réalisée des Bitcoins à 116, la plus élevée depuis avril 2020, et pour ETH, elle est de 260, la plus élevée depuis juillet 2019.

Étant donné que « la volatilité * toujours* revient à la moyenne », l’action des prix devrait s’atténuer ; Cependant, le trader et économiste Alex Kruger note que dans le sens de la direction, le prix peut aller dans les deux sens, d’autant plus que le marché décide que la Fed devient belliciste.

En attendant, les entrées sont encore presque introuvables dans les fonds Bitcoin, mais les sorties ne se produisent plus non plus.

Le nombre de BTC détenus par divers fonds a commencé à augmenter après avoir chuté pendant plus d’un mois, depuis le 12 mai, date du début de la vente, mais il est à peine visible pour le moment.

À leur apogée, environ 817 000 à la mi-mai étaient détenus par ces fonds, qui sont tombés à près de 782 600 le 18 juin, un niveau observé pour la dernière fois fin février – soit une baisse de plus de 4,2%.

Au moment de la rédaction, 782 674 BTC sont désormais accumulés par les fonds Bitcoin, selon ByteTree.

La tendance à la hausse des avoirs en Bitcoin de ces fonds a commencé l’année dernière lorsque seulement 335 300 BTC étaient détenus par des fonds qui ont pris de l’ampleur au cours du dernier trimestre de l’année où ils ont ajouté environ 200 000 BTC.

Pour l’éther détenu par des fonds, il y a eu à peine une baisse, restant un peu moins de 4,1 millions, seulement 11 000 ETH en dessous du pic d’il y a deux semaines, après avoir commencé 2021 à 3,6 millions.

Bitcoin BTC$ 32 576,07-4,24% Ethereum ETH$ 1 964,17-5,91 % Attache USDT$ 1-0.02%

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.