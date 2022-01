Pas d’EPI, pas de formation, juste

01/03/2022 à 08:47 CET

Il a posté le CV un mardi, le mercredi il a passé l’entretien et le jeudi il a commencé à travailler. Il l’avait atteint et en un temps record. Víctor Nuño, un jeune de 18 ans originaire de Castellar del Vallès (Barcelone), avait vaincu les peurs, les doutes. Avec un pays en pleine alerte sanitaire, tout pointait vers le noir. L’augmentation des chiffres du chômage l’a peu encouragé, mais il a trouvé un emploi.

Motivé par son peuple, il envoya le curriculum. « Il faut bien commencer quelque part, Victor. Il avait 18 ans, avait peu d’expérience et souffrait d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), avec un 35% de handicap reconnu. Ils l’ont embauché. « Nous étions très heureux. » Le travail était proche de la maison et les horaires étaient parfaits. A douze jours, un accident du travail a mis fin à ses jours. Une chaîne d’erreurs, de négligences, est devenue mortelle. Une machine l’a englouti. Il est mort là sur le site. Ils ne pouvaient rien faire pour le sauver.

Invalidité

« C’était son premier travail, raconte Noelia Salvador, sa mère. « Oui, il avait été trois mois dans une entreprise de plaques de plâtre, mais avec le problème de la pandémie – c’était vraiment sa première expérience », dit-il. « Victor m’a dit : ‘Maman, ça va me coûter cher de trouver quelque chose.’ Sa mère se souvient qu’elle était très heureuse. « Vous ils ont fait un contrat d’un an. Je suppose que pour la invalidité l’entreprise avait des avantages« . Quand Victor lui a dit qu’il avait réussi, ils n’ont pas pu le croire : » Nous étions fous de bonheur. »

Victor a signé le contrat. Il venait de commencer, formellement, sa vie professionnelle : la première ligne de son CV était Ferros Sabadell SL., votre première entreprise. « Nous ne savions pas que nous l’envoyions à sa mort. »

« Hé, quand vas-tu me donner les vêtements ? Sinon, j’achèterai quelque chose de similaire »

Il a signé un contrat, rencontré l’équipe. J’étais près de chez moi, « à cinq ou dix minutes de marche », et je voulais vraiment apprendre. Mais les formations se développaient. Ils ne sont pas arrivés. Ils ne sont pas arrivés. José Antonio Nuño, l’oncle de Víctor, se joint à la conversation : « il n’a pas reçu de formation formelle, au-delà des explications de ses collègues ». Les vêtements, spécifiques au poste, ne sont pas arrivés non plus. « Victor, n’oubliez pas de le demander. » « Je l’ai déjà demandé maman. » Il l’a fait dans l’entreprise, personnellement, et aussi par WhatsApp. À la maison, ils ont entendu comment il a enregistré l’audio qu’il a envoyé à ses patrons : « Hé, quand allez-vous me donner les vêtements ? Sinon, j’achèterai quelque chose de similaire. » CA a fait. Ils l’ont acheté : un pantalon à poches et un sweat-shirt pour le travail, mais ça n’a pas marché.

« A sept heures du matin, il a commencé. A sept heures et quart, il était déjà accro »

C’était le vendredi 27 novembre 2020. Les vendredis, Victor faisait une journée intensive, il partait à trois. « Il a commencé comme assistant », se souvient Noelia. « Ce jour il n’y avait pas de travail à son poste et ils lui ont dit de monter sur une autre machine » Je ne l’avais jamais vu auparavant, et je ne l’avais jamais utilisé. C’était une repasseuse industrielle utilisée pour aplatir les plaques de fer. » Ils l’ont sorti ce jour-là. Certains employés pensaient que c’était nouveau. Mais ce n’était pas le cas, ils ne l’avaient pas utilisé depuis au moins dix ans. »

Victor se dirigea vers la machine, « à sept heures du matin ça a commencé et à sept heures et quart il était déjà accro ». Un collègue a entendu un bruit. Il est allé au bateau. La machine l’avait englouti. Ils n’ont pas pu le sauver.

Personne ne pouvait éteindre la machine

« Les pompiers l’ont sorti, raconte José Antonio. « Il était déjà mort. La police a bouclé la zone, « et l’entreprise n’a pas eu le temps de modifier quoi que ce soit ».

Noelia, sur le chemin du travail – dans une entreprise de risques professionnels – a vu deux ambulances dans l’entrepôt où son fils travaillait depuis douze jours. Le décès sera confirmé plus tard par l’équipe des Mossos d’Esquadra. Le rapport des agents, aujourd’hui entre les mains du juge, disait tout : « la négligence a été sanglante ».

« La machine qui a tué Victor était, d’après ce qu’on nous a dit, une dizaine d’années en panne », raconte l’oncle de Victor. « J’ai fait retirer le système de sécurité, le bouton d’arrêt d’urgence désactivé, le bouton marche/arrêt ne fonctionnait pas. Il s’est juste allumé et éteint en tirant sur le câble. Quand ils ont essayé de faire sortir Victor, ils n’ont pas pu l’éteindre, ils ont dû aller au mur et le débrancher. « .

Noelia, brisée, affirme : « On appelle ça un accident du travail, mais c’est un homicide, j’dis même pas téméraire, j’dis homicide. Il n’y avait pas de révisions, il n’y avait pas de protections, il avait tout annulé. Quoi pas, je l’ai fait combler « .

On dit que dans la machine fatidique les rouleaux étaient totalement exposés. « Ce sont des rouleaux qui lorsqu’ils prennent une grande feuille de fer ou l’aplatissent ou la plient. Ils ont mis mon fils là-bas sans entraînement et, en plus, il était seul. L’entreprise est composée de trois ou quatre entrepôts contigus et il était seul sur un bateau. Lorsqu’un des compagnons a commencé à entendre un bruit étrange, c’était et mon fils était déjà piégé ».

Chaîne de négligence

« S’ils n’avaient fait qu’une chose, peut-être s’il avait porté une salopette, je ne l’aurais pas attrapé par la poitrine; ou si j’avais détecteur de mouvement, quand il a ramassé ses vêtements, il se serait arrêté». La mère du jeune homme poursuit : « S’il avait eu un champignon de sécurité, alors mon fils aurait pu lui en donner. S’il n’y avait eu qu’une seule chose en bon état, peut-être Victor serait-il vivant. » Il essaie d’effacer l’image de sa tête, mais revient. » Ces rouleaux ont une puissance incroyable, ils aplatissent les plaques de fer. Il prend ton bras, tes vêtements, peu importe, et tu restes là. C’est comme ça que ça s’est passé ».

La famille de Víctor ajoute d’innombrables négligences le jour où Víctor a perdu la vie : Il ne portait pas de vêtements de sécurité, il n’a reçu aucune formation formelle et aucune évaluation des risques n’a été effectuée en fonction de son handicap. « Ils ont dû faire une évaluation pour voir quel travail il pourrait développer. Une personne handicapée ne peut pas porter de machines, mais ils l’ont mis dans un. » Le TDAH, qui était peut-être la clé lors de la signature de son contrat, n’a jamais consisté en services de prévention.

25 000 euros d’amende

L’inspection du travail a agi d’office. Après trois ou quatre mois, le rapport a été imprimé. La résolution a blessé tout le monde. Le montant à payer correspond à une infraction grave, pas très grave. « Ils considèrent une mort comme quelque chose de ‘grave’, et ils l’ont punie d’une sanction ridicule », résume José Antonio.

Noelia, en tant que mère, en tant que professionnelle, ne peut pas le comprendre : « Sur la base qu’il s’agit d’un décès, qu’il y a eu négligence – reconnue par l’entreprise – il faudrait considérer quelque chose de très grave. C’est moi qui ai perdu mon fils. C’est ma famille qui est brisée. Depuis, ils se battent pour la révision de cette sanction.

La vie de Victor a été réglée avec une amende de 40 100 euros. « Pour un paiement rapide, ils lui ont accordé une remise de 20 %, plus 20 % supplémentaires pour avoir reconnu les faits, et il s’est retrouvé avec une pénalité de 24 960 euros. avis à jour ».

Noelia et José Antonio demandent que l’affaire soit réexaminée. « L’argent n’est pas pour nous, il est pour l’inspection, mais la mort de Victor ne peut pas être si bon marché. »

Victor le garçon Timide, introverti, un peu anxieux mais heureux, il est parti ce matin-là. Sa voix ne le fait pas. C’est devenu un symbole de lutte, de prévention. Sa famille a créé une association à son nom, « pour éduquer et former tous ceux qui débutent dans le monde du travail en santé et sécurité ».

Le capitaine Noelia et José Antonio. Celui de Victor n’est pas un cas isolé, il y a des centaines d’accidents, de décès, dus à des négligences au travail. Jusqu’à présent cette année, il y a eu 430 accidents mortels au travail. Ils ne s’arrêtent pas. C’est son combat, en plus d’obtenir justice pour le jeune homme. Ils honorent Victor, c’est leur drapeau, mais ils défendent tous les travailleurs.