Pas d’épuisement professionnel, peut-être des blagues de «saut à l’élastique» de Max Verstappen

in

Après son avertissement pour avoir célébré la victoire en Styrie avec un burn-out, Max Verstappen a eu quelques idées sarcastiques pour la FIA.

Le pilote Red Bull était en pleine forme au Grand Prix de Styrie, transformant la pole en une victoire après une course qu’il a dominée avec Lewis Hamilton et Mercedes impuissants à l’arrêter.

Et après une victoire aussi impressionnante, une célébration était de mise, et Verstappen a décidé de le faire sous la forme d’un burn-out.

Le directeur de course de la FIA, Michael Masi, n’était pas content de cela et a averti que de telles actions ne seraient plus tolérées.

Donc, si les burnouts sont hors de question, alors les pilotes auront probablement besoin d’une méthode de célébration différente, et Verstappen a eu des suggestions fantastiques.

Lorsqu’on lui a demandé s’il estimait que la FIA devrait proposer d’autres idées de célébration pour les pilotes, Verstappen a plaisanté: «Oui, le saut à l’élastique ou les combats en cage, ce serait génial. Backflips avec la voiture ?

« Je ne sais pas si la FIA aime ça, tu penses ou pas ? Peut-être pouvons-nous l’améliorer. Peut-être aussi obtenir des points bonus, ce serait formidable – la meilleure célébration. »

Découvrez toutes les dernières marchandises Max Verstappen via la boutique officielle de Formule 1

Plus sérieusement, Verstappen est bien conscient de ses responsabilités d’agir de manière sûre sur la piste de course, mais n’a pas estimé que son épuisement était dangereux de quelque façon que ce soit.

“Je comprends bien sûr la sécurité, mais je me suis regardé dans le miroir, je suis allé complètement à droite et je me suis calmé”, a-t-il expliqué.

«Je veux dire que tout le monde était à gauche, et je viens de faire un burn-out. D’accord, si ce n’est pas autorisé, je ne le referais plus.

“À l’époque, je pensais que c’était vraiment drôle et sûr, mais bien sûr, je comprends qu’ils ne veulent pas que cela se reproduise, ce qui est bien pour moi.”

Pour Verstappen, toute l’attention se porte désormais sur le Grand Prix d’Autriche alors qu’il part à la recherche d’une autre masterclass autour du Red Bull Ring, la deuxième partie du programme double de la Formule 1 sur le circuit.

Le joueur de 23 ans possède une avance de 18 points sur son rival pour le titre Lewis Hamilton au championnat des pilotes.

Suivez-nous sur Twitter @Planète_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !