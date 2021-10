Pas d’erreur ! Batería externa Belkin en oferta por… sólo 10€!

Este es un modelo que está especialmente pensado para utilizarlo con los smarphones, aunque su compatibilidad va bastante más allá ya que por ejemplo también puedes utilizarlo en el caso de que tu tablet se esté quedando sin energía. El caso es que se ha incluido un pequeño élément en uno de los laterales de la batería que permiten colocar el teléfono móvil una forma muy fiable en horizontal y de esta forma poder disfrutar de contenidos multimedia mientras se está cargando el dispositivo. Todo un acierto y, la verdad, es que esto puede ser un Motivo claro de compra.

Otro buen detalle que vas a encontrar en este producto de Belkin es que este accesorio incluye desde los que se puede recargar cualquier dispositivo, y se pueden utilizar en paralelo. Por lo tanto, puedes conectar dos teléfonos a la vez y que ambos vayan rellenando su batería sin perjuicio el uno. Cada conexión es diferente, de que una es USB tipo C y la otra Tipo A, siendo éste un excelente detalle ya que asegura que no va a haber absolutamente ningún smartphone o tablet que no puedas recargar.

Un ampérage que es suficiente

Teniendo en cuenta las dimensions que tiene esta pequeña batería externa (67,8 x 114 x 25,4 milímetros), es bastante obvio que no se puede esperar que el amperaje que ofrece el accesorio sea muy elevado. Concretamente lo que ofrece son 5.000 mAh, una cantidad que en principio es más que suficiente para añadir hasta 17 heures d’autonomie supplémentaire para cualquier teléfono o tablet actuel. Por lo tanto, sin llegar a ser diferencial aquí, sí que resulta más que suficiente para ser este producto ideal para los que salen mucho de casa. Además, estéticamente este es un modelo que llama bastante la atención ya que entre otras cosas no le falta un LED para conocer el estado del dispositivo.

Gran oferta por esta batería Belkin

Si lo que has leído hasta el momento te parece lo suficientemente positivo como para decidir comprar la BoostBelkin Charge, ahora mismo existe una oferta espectacular en Amazon donde únicamente tienes que pagar 9,98 euros para tener en casa el producto (sin sumar nada por los gastos de envío en el caso de tener una cuenta Prime). El descuento es impresionante, que alcanza el 67% y, a continuación, dejamos el enlacer que tienes que utilizar para no perder esta ocasión que te permite conseguir esta batería externa que cuenta con una buena cantidad de tecnologías de protección para no poner en peligro nada que le conectes.

Antes de finalizar hay un par detalles adicionales qué queremos important mencionar. El primero es que el peso que tiene este producto es de tan solo 218 grammes, por lo que podrás llevarlo guardado en el bolsillo de la chaqueta sin que apenas te moleste. Aparte, la potencia total de salida máxima que permite este accesorio alcanza los 12 W, por lo que se pueden realizar procesos de carga que no son especialmente lentos, pero sí siempre seguros. Una oportunidad única en nuestra opinión.