Pas d’erreur de jugement dans la transaction PNB Housing Finance : PNB MD

Sans préciser les détails de la lettre du PNB à la société de financement du logement, Rao a déclaré que la banque avait simplement demandé à la société de suivre les instructions de Sebi et n’avait ordonné aucun changement spécifique.

Il n’y a eu aucune erreur de jugement lors de la finalisation du plan de collecte de fonds de 4 000 crores de roupies pour PNB Housing Finance (PNBHFL), a déclaré mardi le directeur général de la Punjab National Bank (PNB), SS Mallikarjuna Rao.

Lors d’une conférence sur les résultats du trimestre de juin de la banque, Rao a déclaré que PNB attendait une décision du Securities Appellate Tribunal (SAT) sur l’accord PNB Housing Finance-Carlyle car il s’agit d’une question d’interprétation de la loi. L’accord, annoncé pour la première fois le 31 mai, est dans les limbes car la SAT a réservé son jugement sur le plan de collecte de fonds de la société de logement.

« La décision prise par le conseil d’administration de PNB Housing était conforme aux directives de Sebi (Securities and Exchange Board of India). Compte tenu des problèmes soulevés par le régulateur dans sa lettre du 18 juin, le conseil d’administration de PNB avait écrit au conseil d’administration de PNB Housing Finance pour suivre les directives du régulateur », a déclaré Rao, qui est également le président non exécutif de PNB Housing Finance. Actuellement, PNB détient une participation de 32,6 % dans PNB Housing Finance.

Le 18 juin, Sebi a empêché PNB Housing Finance de procéder au vote sur la vente d’actions proposée, affirmant que le plan de collecte de fonds était « ultra vires » aux statuts de la société de financement du logement. La société a été chargée d’effectuer le processus d’évaluation des actions conformément aux dispositions légales pertinentes.

PNB Housing, cependant, a affirmé avoir suivi les normes Sebi en décidant du prix d’émission à Rs 390 pièce. Selon Rao, le vote sur la proposition avait déjà commencé, raison pour laquelle le PNBHFL a contacté la SAT pour obtenir des conseils supplémentaires.

Défendant la position adoptée lors de la réunion du conseil d’administration du PNB Housing Finance le 31 mai, Rao a déclaré: «Il n’y a eu aucune erreur de jugement. Si vous avez vu le cours de l’action de PNB Housing Finance au cours des 2 à 2,5 dernières années, il oscillait en dessous du taux. Les directives de l’ICDR indiquent clairement le type de formule à utiliser pour la tarification des entités cotées.

Le cours de l’action PNBHFL avait doublé depuis l’annonce de la levée de fonds le 31 mai pour atteindre Rs 880 par action le 7 juin. Depuis lors, l’action a corrigé d’environ 22% pour clôturer à Rs 680 par action à la Bourse de Bombay mardi. .

Le 31 mai, le conseil d’administration de PNB Housing avait approuvé une attribution préférentielle de Rs 3 200 crore d’actions et Rs 800 crore de bons de souscription à Carlyle, le véhicule d’investissement familial d’Aditya Puri, Salisbury Investments, General Atlantic et Alpha Investments à Rs 390 par action. Puri devait être nommé au conseil d’administration de la société en tant qu’administrateur désigné par Carlyle.

