Pas d’Espagnols aux États-Unis Amateur

David Puig.

La 121 édition de l’US Amateur (Oakmont Country Club & Longue Vue Club, Pennsylvanie) manque d’Espagnols au premier changement. David Puig (+11), qui avait livré une carte de 71 coups à Oakmont – le deuxième meilleur tour de la journée – n’a pas eu sa journée sur le parcours plus abordable du Longue Vue Club, et avec une carte de 80 coups il a dû dire au revoir .

L’Espagnol a joué six trous hier en raison d’interruptions dues à la tempête et ce matin, la journée était terminée. Un tour très mouvementé, l’un des plus chargés dont on se souvienne ces derniers temps. Dans les six trous qu’il a joués hier, il a réussi un birdie (sur le trou 1) et trois bogeys (2, 4 et 6). Le départ n’était pas bon, mais vu qu’il a apporté un grand retour d’Oakmont et que le cut devrait aller à +3 ou +4, ce n’était pas non plus un drame. Mais la réalité a été très différente, et le joueur espagnol a vécu l’enfer qui est arrivé à Mueller le premier jour.

A 7h30 il reprit son retour et le fit avec deux doubles bogeys à 7 et 8. La mission devint presque impossible, mais tirant la caste, il sortit trois birdies du chapeau qui le laissait sur le point d’entrer dans le court. Un birdie dans les cinq derniers trous devrait suffire à passer, mais il y a eu une autre crise majeure sous la forme de deux doubles bogeys et d’un triple bogey.

Ce ne sera pas non plus dans le match play Álvaro Mueller-Baumgart (+15) L’homme de Malaga a riposté aux mauvais sentiments de la première journée, où il a signé 86 tirs, et avec un tour de 69, il atténue quelque peu le goût amer de cet amateur américain.

La médaille a été remportée par l’Américain Marc Goetz (-8) alors que la coupure a été réglée sur +3. Une ligne qui laisse éliminés nombre des grands favoris, dont les trois premiers mondiaux (Keita Nakajima, Pierceson Coody et Ludvig Aberg). Oui ils seront en ronde de match, Alex Fitzpatrick (-3) et Ricky Castillo (Par), numéros 4 et 5 mondiaux.

Résultats