Pas d’estas loco ! Batería externa Redmi por solo 20€ en Fnac

Si eres de los que usa bastante el móvil y te resulta difícil acabar el día con batería sin tenerlo que andar cargando, entonces no tengo ninguna duda que estás pensando en comprar una batería externa con la que poderlo cargar donde y cuando quieras. De esta manera, no es necesario esperar a tener un enchufe a mano, puesto que lo podremos cargar en el momento que lo necesitemos sin más. En este caso, no debes perder la oportunidad de conseguir esta Powerbank o batterie Xiaomi Redmi de gran capacidad y que hora está a un precio muy muy rebajado.

Menos de la mitad de precio

La oferta la encontramos en el popular sitio Fnac, donde esta batería portátil de Xiaomi ha sido rebajada plus de 50%. Si, a oído bien, cuenta en estos moments avec un precio por debajo de la mitad de su precio original. Concretamente, el precio oficial para la Powerbank o batería Xiaomi Redmi es de 45,99 euros, pero ahora la podemos comprar por seul 20,89 euros.

La oferta no puede merecer más la pena, ya que ofrece un descuento de unos 25 euros sobre los 45,99 euros de su precio inicial. Además, podemos comprobar su disponibilidad de alguna de las tiendas Fnac cerca de nuestra casa o el trabajo para poderla recoger allí mismo y no tener que pagar nada por los gastos de envío.

En cas à contrario, podemos elegir entre el envío a un punto de recogida en un plazo de un día por solo 1,99 euros, servicio estándar a domicilio con un plazo de entrega de entre dos y tres días por 2,99 euros o servicio exprés para una entrega en un plazo máximo de 24 heures pour 5,99 euros. En cualquier de los casos, el precio por esta batería Xiaomi Redmi es increíblemente atractivo.

Ah, si además somos socios Fnac, entonces con la compra de esta Powerbank Xiaomi Redmi podemos aprovecharnos de un 5% de descuento indirecto y acumularemos 1,04 euros en nuestra cuenta de socios.

Batterie Xiaomi Redmi avec 20000 mAh

Entre les caractéristiques de esta Powerbank, hay que destacar que viene en color blanco y que es compatible tanto para cargar el móvil como cualquier tablet. En el apartado de connexion, dispone de dos puertos USB 3.0, entrada MicroUSB y puerto de carga rápida USB tipo C.

Esta batería de Xiaomi Redmi tiene une capacité de 20000 mAh, por lo que nos va a permitir cargar la batería de nuestro teléfono de forma completa varias veces. Algo que podremos hacer en cualquier momento y lugar, puesto que ya no dependeremos en ningún momento de un enchufe.

Además, hay que indicar que es una batería que cuenta con protección contra sobrecarga y cortes inesperados, así como protección de alta temperatura para garantizar la seguridad de nuestro dispositivo. Sin duda, una gran opción si estás buscando una batería externa de gran capacidad que te permita cargar el móvil o la tablet en cualquier instante, ya que cuenta con una oferta que seguramente no volverás a encontrar.