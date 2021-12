« Pas d’explosion démographique en Inde ; Le pays a atteint un niveau de fécondité de remplacement sans aucune politique de population coercitive’

L’Inde, avec une population actuelle de 1,37 milliard d’habitants, a la deuxième plus grande population au monde. (Image IE)

La deuxième phase de la 5e enquête nationale indienne sur la santé de la famille (NFHS-5) menée en 2019-2021 a été publiée récemment. L’enquête a été menée à l’échelle nationale et infranationale – aux niveaux de l’État et du district. Cette enquête complète est menée pour enregistrer la santé et la nutrition de la population indienne. Les résultats aident les décideurs à comprendre et à identifier les principaux domaines de préoccupation pour y répondre. Financial Express Online s’est entretenu avec Sanghamitra Singh, scientifique en santé et cadre supérieur à la Population Foundation of India, des principales conclusions du rapport et des sujets de préoccupation qui nécessitent l’attention du gouvernement. Extraits :

Comment l’Inde a-t-elle réussi à réduire son ISF en dessous du niveau de remplacement selon les nouvelles données NFHS-5 ?

La baisse de l’ISF, telle que rapportée par la NFHS-5, est le résultat des progrès réalisés dans divers aspects de la santé et du développement, en particulier, l’adoption accrue des méthodes de planification familiale, l’enseignement secondaire chez les femmes et une plus grande autonomie chez les femmes. Il reflète le résultat des efforts continus du gouvernement pour améliorer la santé publique, en particulier les services de planification familiale, les services de santé maternelle et infantile dans les zones urbaines et rurales. Les femmes préfèrent de plus en plus avoir moins de deux enfants, le taux de fécondité souhaité global chez les femmes en Inde étant de 1,8 selon la NFHS-4 de 2015-16. Une augmentation du nombre de femmes instruites réduit l’ISF global. La stratégie du gouvernement indien visant à accroître l’utilisation des services de planification familiale dans 146 districts à forte fécondité par le biais de la mission Parivar Vikas et l’introduction de trois nouvelles méthodes contraceptives dans le système de santé publique et des programmes d’éducation et de communication pour le changement de comportement par les parties prenantes gouvernementales et non gouvernementales ont donné des résultats positifs.

Auparavant, on craignait que l’Inde surpasse la Chine et devienne le pays le plus peuplé, pensez-vous que le mythe de la population est brisé maintenant avec les données encourageantes de la NFHS-5 ?

L’Inde, avec une population actuelle de 1,37 milliard d’habitants, a la deuxième plus grande population au monde. D’ici 2027, l’Inde devait dépasser la Chine pour devenir le pays le plus peuplé (UN World Population Prospects 2019). Cependant, au vu des tendances actuelles de l’ISF et surtout avec un ISF urbain très réduit, l’Inde mettra un peu plus de temps pour devenir le pays le plus peuplé du monde.

Une étude de l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), Université de Washington, Seattle, publiée dans The Lancet indique que l’Inde devrait atteindre son pic d’habitants de 1,6 milliard d’ici 2048. L’Inde devrait également connaître une forte baisse continue de taux de fécondité total qui atteindra 1,3 avec une population totale de 1,1 milliard en 2100. Dans le même temps, les preuves suggèrent également une tendance à la baisse du taux de croissance démographique. Une analyse des données du recensement indien sur la population confirme une baisse du taux de croissance au fil des décennies parmi tous les groupes religieux. Le taux de croissance décennal, c’est-à-dire le taux de croissance de la population sur la période de 10 ans, est passé de 21,5 % sur 1991-2001 à 17,7 % en 2001-2011. (Recensement 2011).

La taille de la population globale de l’Inde ne diminuera pas immédiatement, car le pays connaît un élan démographique résultant d’une transition démographique. L’Inde compte une forte proportion (environ 30,9 %) de jeunes de 10 à 24 ans qui sont en âge de procréer ou le seront bientôt. Même si cette cohorte produit un ou deux enfants par couple, il y aura toujours une augmentation quantique de la population totale en raison de leur nombre élevé. Le niveau de fécondité de remplacement ne conduit donc à une croissance démographique nulle qu’à long terme. Ainsi, l’Inde avec sa forte proportion de jeunes mettra un certain temps à stabiliser sa population.

Que manque-t-il dans certains États qui ont montré une utilisation moindre de contraceptifs et une population plus importante par rapport aux autres États ?

Différents États indiens sont à différents stades de la transition démographique. Par exemple, les États du sud ont déjà atteint le niveau de remplacement TFR. D’un autre côté, seuls le Bihar (3,0), le Meghalaya (2,9), l’Uttar Pradesh (2,4), le Jharkhand (2,3) et le Manipur (2,2) ont un ISF supérieur au niveau de remplacement, selon la NFHS5. La baisse de la fécondité a une relation directe avec les niveaux d’éducation, en particulier des femmes, l’accès aux services de santé, en particulier les services de planification familiale ainsi que l’autonomisation des femmes.

Dans cinq États où l’ISF est toujours supérieur à 2,1, leurs besoins non satisfaits en méthodes de planification familiale sont également supérieurs à la moyenne nationale. Le Meghalaya (26,9%), le Bihar (13,6%) et l’Uttar Pradesh (12,9%) ont signalé le besoin total non satisfait de planification familiale le plus élevé du pays en 2019-2020. Afin de faire face aux variations interétatiques et interrégionales de la fécondité, il est urgent de renforcer l’accès et la portée des services de planification familiale et de santé sexuelle et reproductive, l’éducation et le développement global. En outre, des stratégies de communication ciblées pour le changement social et comportemental qui abordent les déterminants sociaux de la santé sont également impératives.

Pouvons-nous supposer que l’Inde s’est bien sûr corrigée du contrôle de la population ?

Il existe suffisamment de preuves pour prouver qu’il n’y a pas d’explosion démographique dans le pays et que l’Inde a atteint un niveau de fécondité de remplacement sans l’introduction de politiques démographiques coercitives. Afin de pérenniser les progrès réalisés, des investissements continus dans la santé, l’éducation et l’emploi devraient être la voie à suivre.

Pourquoi l’Inde n’a-t-elle pas fait de progrès sur l’anémie et l’émaciation infantile ? Il augmente chez les femmes et les enfants.

La récente enquête nationale sur la santé de la famille 5 révèle que l’anémie a augmenté dans tous les groupes d’âge de la population – enfants, hommes et femmes. L’anémie chez les femmes du groupe d’âge 15-49 ans est passée de 53,2 % en 2015-16 à 57,2 % en 2019-20. Elle est beaucoup plus répandue chez les adolescentes de la tranche d’âge 15-19 ans (59,1 %) et les enfants (67,1 %). Les niveaux d’anémie chez les hommes, bien que comparativement inférieurs à ceux des femmes et des enfants, sont également passés de 22,7 % en 2015-16 à 25 % en 2019-20 et sont plus élevés chez les adolescents (31,1 %).

Les niveaux croissants d’anémie révèlent qu’il est nécessaire de se concentrer davantage sur la lutte contre les carences en micronutriments par le biais d’efforts programmatiques. Les stratégies mises en œuvre jusqu’à présent se concentrent largement sur l’utilisation de sources supplémentaires ou d’aliments enrichis pour alléger le fardeau des carences en micronutriments. Alors que les preuves de la NFHS-5 concernent en grande partie la période pré-pandémique, la pandémie et les perturbations ultérieures de la couverture des services nutritionnels essentiels et la réduction de la sécurité alimentaire pourraient avoir des conséquences de grande envergure. La malnutrition et les carences en micronutriments affectent non seulement la croissance physique, le développement cognitif, la capacité globale et l’augmentation du fardeau de la maladie, mais compromettent également la santé des générations futures et limitent le potentiel économique mondial de l’Inde. Les directives de la mission nationale de nutrition reconnaissent la nécessité d’un engagement accru du secteur privé pour améliorer les résultats nutritionnels des personnes. Par conséquent, relever le défi nutritionnel de l’Inde nécessite une réponse globale et concertée avec la participation active de différentes parties prenantes ainsi que du gouvernement pour répondre aux exigences de la demande et de l’offre.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.