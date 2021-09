Pas d’inquiétude pour Pierre Gasly, Yuki Tsunoda malgré un double abandon

Ils ont peut-être tous les deux abandonné la dernière course, mais Pierre Gasly et Yuki Tsunoda sont confiants pour le Grand Prix de Russie.

Le Grand Prix d’Italie était l’un des Alpha Tauri points les plus bas de la saison jusqu’à présent, avec un problème de freinage empêchant même Tsunoda de le démarrer et Gasly abandonnant quelques tours.

Après la fin de la course du Français, Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont écrasés, créant une énorme opportunité pour les équipes du milieu de terrain de marquer de gros points, et il dit que cela a rendu la tâche d’autant plus douloureuse.

Néanmoins, il est satisfait du rythme de sa voiture et du fait que la pénalité pour changement de moteur ait été prise à Monza.

“Ce qui s’est passé à Monza était regrettable, car je pense que nous aurions pu faire quelque chose de bien là-bas, surtout quand on regarde comment s’est déroulée la course”, a-t-il déclaré dans le communiqué de l’équipe. Aperçu du GP de Russie.

« C’est vraiment dommage, mais il y a eu une tendance positive après la pause estivale car notre niveau de performance a été très bon dans les trois courses depuis lors. C’est de bon augure pour le reste de la saison, car je pense que nous pouvons être compétitifs sur toutes les courses restantes.

“D’une certaine manière, c’était bien que nous ayons pris la pénalité moteur en Italie et j’espère que nous pourrons terminer la saison sans en avoir plus.”

Alors que Gasly a connu une excellente saison, Tsunoda a connu des difficultés, bien que la recrue ait mieux regardé les circuits sur lesquels il a couru dans les catégories juniors.

Sotchi est l’un d’entre eux, et celui dans lequel il a connu du succès en Formule 2.

Compte tenu de cela, il est d’humeur confiante en direction de la Russie.

“Je ne suis pas inquiet pour la voiture, car depuis le début de l’année, elle a montré de bonnes performances, en particulier lors des six ou sept dernières courses où nous avons toujours produit de bonnes performances”, a-t-il déclaré.

« Je vais me concentrer davantage sur l’amélioration de mon pilotage et j’ai hâte de découvrir Sotchi pour la première fois dans une voiture de Formule 1. Je suis convaincu que je peux bien faire là-bas et continuer à progresser au cours d’un week-end de course.

« J’ai couru à Sotchi en Formule 3 et l’année dernière en Formule 2 et j’en garde de bons souvenirs. J’ai pris la pole position et terminé deuxième de la Feature Race.

“Je vais continuer avec mon approche étape par étape, en apprenant progressivement tout sur la piste et le fonctionnement de la voiture.”