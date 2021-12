Pas d’isolement plus court pour les agents de santé touchés par Omicron: ministre sud-africain de la Santé

Phaahla a confirmé lors du briefing que la variante Omicron a désormais dépassé tout taux de reproduction des variantes précédentes depuis le début de la pandémie il y a près de deux ans. (Photo d’archive : .)

L’Afrique du Sud ne réduira pas la période d’isolement de 10 jours pour les agents de santé infectés par Omicron afin de mettre à disposition du personnel médical pour s’occuper du nombre croissant de patients hospitalisés, a déclaré le ministre de la Santé Joe Phaahla. « C’est une question qui nous préoccupe. Nous sommes à l’aise maintenant que les chiffres n’ont pas augmenté aussi fortement que nous le craignions au début (de la quatrième vague actuelle) », a déclaré Phaahla aux journalistes vendredi.

« La plupart (des agents de santé) sont vaccinés et même s’ils présentent des symptômes, ils durent très peu de jours mais ils s’isolent pendant 10 jours », a-t-il déclaré, ajoutant « Nous ne pouvons pas vraiment dire qu’ils devraient réduire la période d’isolement » .« Nous devons juste trouver des moyens de gérer la rotation du personnel car sinon il y aura un risque car même si vous êtes infecté, même si vous n’avez pas de symptômes ou avez des symptômes légers et si vous retournez rapidement dans un environnement de travail, vous sera un risque pour les patients et aussi pour vos collègues », a déclaré Phaahla.

Réagissant aux questions sur l’imminence d’un verrouillage plus élevé en raison de la migration massive de personnes au cours de la saison des vacances qui commence la semaine prochaine, Phaahla a déclaré qu’il n’y avait aucun plan immédiat pour cela. mardi ou mercredi et fera des recommandations. Nous dépendrons également des recommandations de notre comité consultatif ministériel (MAC), nous ne sommes donc pas en mesure à ce stade de savoir quel type de changements au niveau un (il pourrait y avoir) », a déclaré le ministre.

L’Afrique du Sud est actuellement au niveau un le plus bas de ses stratégies de verrouillage à cinq niveaux. Malgré la flambée des taux d’infection, le président Cyril Ramaphosa a déclaré il y a quinze jours que les restrictions actuelles resteraient en place pour éviter de nouveaux dommages irréparables à l’économie. Il a également déclaré qu’un grand nombre de personnes vaccinées réduiraient la gravité des infections à Omicron.

«Nous examinerons non seulement les chiffres, mais également l’impact sur les établissements de santé et tous ces risques ainsi que sur l’économie et les activités sociales dans la société. Nous obtiendrons également des commentaires du MAC sur le comportement social », a déclaré Phaahla.

Le comportement social auquel il est fait référence est le mépris continu par de nombreuses personnes des mesures de distanciation sociale telles que l’évitement des grands rassemblements et le port de masques, ainsi qu’un important lobby anti-vaccin de la part de personnes invoquant des objections personnelles ou religieuses.

Ramaphosa a chargé une équipe dirigée par le vice-président David Mabuza d’enquêter sur la mise en œuvre des vaccins obligatoires, mais cela a déjà déclenché un conflit entre les syndicats et les employeurs qui ont lancé des ultimatums à leur personnel pour qu’ils se fassent vacciner ou fassent l’objet de mesures disciplinaires.

«Le nombre de reproduction du virus (Omicron), qui montre combien de personnes sont susceptibles d’être infectées par une personne, est actuellement de 2,5, ce qui est plus élevé qu’il ne l’était à tout moment antérieur de la pandémie. Donc, que nous parlions de l’Alpha, du Beta ou du Delta, aucun d’entre eux n’avait même atteint près de deux en termes de taux de reproduction », a déclaré Phaahla.

