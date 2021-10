Pas d’ocupa espacio ! Consola stick en oferta con miles de juegos

Las consolas retro están de moda. Son dispositivos baratos y fáciles de utilizar, que nos permiten disfrutar los clásicos arcade o de los títulos más potente que marcaron época en las consolas de 16, 32 y 64 bits. Ya hemos visto en otras ocasiones opciones en este sentido, pero hoy nos hemos detenido en un arcade stick, que no ocupa espacio porque se conecta al puerto HDMI de nuestra tele, teniendo al instante acceso a plus de 3.500 juegazos de todos los tiempos.

Hace unos cuantos años, la única forma de poder rememorar los clásicos era instalando los famosos emuladores en un PC. No obstante, la llegada de una gran horda de consolas portátiles ha hecho que podamos jugar tranquilamente desde nuestro sofá y en cualquier pantalla o monitor que tengamos por casa. Ademas, el precio de estas consolas ha bajado mucho y ahora no hace falta si quiera llegar a los 55 euros para poder tener uno de estos dispositivos en nuestra casa.

Conectar y jugar

La Oyria Wireless est une consola de las de conectar y jugar. Es decir, que no tiene ningún tipo de configuración complicada ni mucho menos. Pero su gran ventaja radica en que la console es una llave HDMI por lo que evitaremos tener más trastos o cables a la vista. Basta conectarla en la parte trasera y activar los mandos inalámbricos para comezar a explorar entre sus plus de 3.500 juegos. Esto hace además que sea una consola muy transportable, ya que cabe en un bolsillo y podremos llevarla donde queramos y comenzar a disfrutar.

Desde ese momento tendremos a nuestra disposición juegos como Mario Bros, Street Figther, Pacman, Tetris, Sonic, Streets of Rage, Final Fight, y muchísimos otros títulos entre los más of 3.500 de esta colección. También hay que destacar la comodidad de los mandos que al ser totalmente inalámbricos no tendremos que lidiar con cables ni tropiezos tan habituales en otro tipo de consolas de este tipo. Una vez conectada la consola y encendidos los mandos, solo hará falta poner la tele en el puerto HDMI que se ha enchufado la Oyria Wireless para ver su menu. Podremos cambiar de juego por plataforma, por año y crear une liste de favoris pour tener siempre a mano nuestros preferidos.

Ahora con rebaja en Amazonie

Estamos ante un producto que generalmente ya tiene un precio lo suficientemente atractivo. Péché embargo, ahora puede ser nuestra en Amazon por solo 53,99 euros. Estamos hablando de un producto con entrega desde España por lo que podremos tenerla de un día para otro en casa. Además, los gastos de envío son gratis para los clientes Prime de Amazon. Pero como toda oferta que se precie, es posible que pronto desaparezca y vuelva a su coste habituel, por lo que es una ocasión perfecta para tener de una vez todos los juegos clásicos y rememorar tiempos pasados. Lo cierto es que esta solución es una buena alternativa para el que no puede permitirse tener en casa un arcade real, ya sea por presupuesto o por falta de espacio.