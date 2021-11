Pas d’Ollie Watkins, Emiliano Buendia et Leon Bailey et milieu de terrain dynamique

Steven Gerrard semble prêt à quitter les Rangers et à devenir le nouveau manager d’Aston Villa.

La nouvelle équipe potentielle de l’ancien capitaine de Liverpool manque de confiance en ce moment, mais un remaniement de la formation et du personnel pourrait relancer leur saison.

.

Gerrard a remporté la Premiership écossaise avec les Rangers la saison dernière et devrait maintenant prendre les rênes de Villa

Ayant perdu Jack Grealish lors du mercato estival à Manchester City, Villa a utilisé cet argent pour faire une série de signatures qui, malheureusement pour l’ancien patron Dean Smith, n’ont pas fonctionné.

Leon Bailey est arrivé du Bayer Leverkusen, Emiliano Buendia est arrivé de Norwich City tandis que Danny Ings est venu de Southampton.

Ils n’ont cependant pas été en mesure d’aider les Villans à monter dans le classement de la Premier League.

Cela dit, Gerrard a encore beaucoup de talent avec lequel travailler alors qu’il cherche à transformer la saison du club sans même envisager les transferts. Alors, à quoi pourraient-ils ressembler sous la légende de Liverpool ? talkSPORT jette un œil.

.

Deux des grandes signatures estivales de Villa n’ont toujours pas été lancées

Une chose est sûre, c’est qui fera la queue entre les bâtons pour Villa.

Arrivé d’Arsenal dans le mercato d’été 2020, Emiliano Martínez a été l’une des rares lumières du club cette saison, bien que même lui ait connu une légère baisse de forme.

Non seulement il est massif pour son club, il a également aidé Lionel Messi à remporter son tout premier trophée pour l’Argentine et il est presque certain que Gerrard comptera sur lui pour le reste de la campagne.

.

Malgré les malheurs de Villa cette saison, Martinez a été vital pour son équipe

Ayant été nommé capitaine après le départ de Grealish, Tyrone Mings devrait également être l’un des premiers noms de la feuille d’équipe de Gerrard, même si Smith l’a abandonné pour la défaite 4-1 contre West Ham.

À ses côtés pourraient se trouver Ezri Konsa, Matty Cash et Matt Targett, car le nouveau manager de Villa pourrait revenir à une défense qui a bien fonctionné pendant la majeure partie de la saison dernière sous Smith.

Cela signifie qu’Axel Tuanzebe et Kourtney Hause devront se contenter d’une place sur le banc.

.

Konsa et Mings ont commencé beaucoup de matchs ensemble et devraient continuer sous Gerrard Midfield

Deux joueurs qui travailleront sans relâche pour l’équipe sont l’Écossais John McGinn et le Brésilien Douglas Luiz.

Ces deux-là possèdent beaucoup d’énergie et couvrent beaucoup de distance et, en tant que tels, sont presque certains d’être dans le onze le plus fort de Gerrard.

La seule place disponible à gagner pourrait aller au produit de la Villa Academy, Jacob Ramsey.

Le joueur de 20 ans figurait régulièrement pour Smith et compte tenu de son potentiel et de son aptitude à jouer dans un milieu de terrain à trois, il pourrait poursuivre sa progression sous Gerrard.

.

Avec l’énergie de McGinn et le potentiel de Ramsey, Villa pourrait trouver cette étincelle qui a manqué pendant une grande partie de cette saison

Ayant été les remplaçants de Grealish, il est fort probable que Gerrard alignera une attaque de Buendia, Ings et Bailey.

Le trio n’a pas encore commencé un match ensemble cette saison en raison de blessures et de forme, mais une fois qu’ils sont en pleine forme et qu’ils tirent, ils pourraient être un match pour n’importe quelle défense cette saison.

Étant donné que Gerrard est susceptible d’employer un 4-3-3 comme il l’a fait aux Rangers et que Danny Ings est trop bon pour ne pas être choisi, cela peut signifier que l’un des joueurs vedettes du club, Ollie Watkins est laissé de côté.

Il a le potentiel d’être largement utilisé mais, comme Everton l’a découvert, Bailey peut être une perspective exceptionnelle à son époque.

À quoi pourrait ressembler Aston Villa sous Gerrard…

Comment Aston Villa pourrait s’aligner sous Steven Gerrard