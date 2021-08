in

Le couple a déclaré qu’ils étaient menacés par les intimés et que leurs vies étaient en danger, affirmant que ces derniers étaient mécontents de leur relation.

La Haute Cour du Rajasthan, dans une ordonnance récente, a qualifié la relation à domicile entre un homme et une femme mariée d'”illicite”, tout en rejetant la demande de protection policière du requérant.

Les requérants, une femme mariée de 30 ans et son conjoint de 27 ans, avaient demandé la protection de la police, affirmant qu’ils étaient menacés par les intimés et que leur vie était en danger, affirmant que ce dernier était mécontent avec leur relation.

La formation à juge unique du juge Satish Kumar Sharma a fait référence à la récente ordonnance de la Haute Cour d’Allahabad dans laquelle le tribunal avait rejeté le recours en protection contre une femme mariée vivant avec son partenaire.

« Il ressort clairement de l’examen de tous les documents des deux côtés que le pétitionnaire numéro 1 est déjà marié. Elle n’a pas divorcé mais malgré cela, elle reste avec le requérant numéro 2 dans une relation à domicile. Dans un tel scénario, la relation à domicile entre les deux relève de la catégorie des relations illicites », indique l’ordonnance du tribunal de justice de Sharma, rendue le 12 août.

L’ordonnance indiquait en outre qu’accorder la protection de la police aux requérants « reviendrait à donner indirectement la permission/l’acceptation à de telles relations illicites », ajoutant que si un crime est commis avec les requérants, le couple peut s’adresser au poste de police concerné ou se prévaloir d’autres services juridiques disponibles. remèdes.

Se référant à une récente ordonnance de la Haute Cour d’Allahabad dans une affaire similaire, la magistrature a été citée par Live law comme disant : « … aucun citoyen respectueux des lois qui est déjà marié en vertu de la loi sur le mariage hindou ne peut demander la protection de cette Cour pour une relation illicite. , ce qui n’est pas du ressort du tissu social de ce pays. Le caractère sacré du mariage présuppose le divorce. Si elle a un différend avec son mari, elle doit d’abord déménager pour se séparer de son conjoint conformément à la loi applicable à la communauté si la loi hindoue ne s’applique pas à elle.

