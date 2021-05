Pas d’Upamecano pour la France !? Le gros transfert du Bayern Munich manquera les euros de cet été

Cette semaine, l’équipe de France a annoncé son effectif pour l’Euro 2020. Sur leur effectif de 26 hommes, quatre joueurs du Bayern Munich ont été appelés. Lucas Hernández, Benjamin Pavard, Kingsley Coman et même Corentin Tolisso ont été sélectionnés pour la compétition de cet été.

Hernández, Pavard et Tolisso faisaient tous partie de l’équipe de la Coupe du monde 2018 qui a battu la Croatie en finale. Kingsley Coman ne faisait pas partie de l’équipe de la Coupe du monde en 2018, mais a fait 29 apparitions pour Les Bleus.

Étonnamment, le nouveau venu du Bayern Dayot Upamecano n’a pas été nommé dans l’équipe. C’est une surprise car Upamecano est présenté comme l’un des joueurs français les plus prometteurs depuis des années. D’autres tels que Kurt Zouma, Presnel Kimpembe, Léo Dubois et Lucas Digne ont été sélectionnés sur le défenseur de Leipzig.

Tolisso a une grande opportunité avec les Championnats d’Europe. Le Français a joué un rôle important dans la Coupe du monde avec 5 apparitions dans le tournoi, dont deux départs. Cependant, le milieu de terrain a raté une partie importante des trois dernières saisons, en raison d’une série de blessures. Malheureusement, sa forme physique l’a empêché de faire plus de 15 apparitions dans l’une des trois dernières campagnes de Bundesliga. Avec une forme minimale de match, il aura la chance d’impressionner sur la scène internationale. Avec un départ supposé cette saison devenant de plus en plus probable, ce sera une grande chance pour Tolisso.

Benjamin Pavard a maintenant: ✅ A remporté la Coupe du monde

✅ A remporté la Bundesliga

✅ A remporté la Ligue des champions

✅ A remporté le DFB Pokal

✅ A remporté la Supercoupe de l’UEFA

✅ A remporté la Supercoupe d’Allemagne

✅ A remporté la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA Sans parler de marquer le but de la Coupe du monde pic.twitter.com/GfzhTndApU – Objectif (@goal) 11 février 2021

Alors que de plus en plus de nations commencent à annoncer leurs équipes à venir, nous sommes sûrs de voir beaucoup plus de joueurs du FC Bayern se joindre à la compétition de cet été.