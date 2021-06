Pas en Amérique ? – Nouvelles quotidiennes conservatrices ⋆ 10z viral

ATTENTION, oui c’est long mais en tant qu’Américain, vous avez une obligation, un devoir de recevoir des informations qui vous permettent de prendre des décisions logiques alors lisez la suite. Afin de relier ces points et d’arriver à une conclusion logique, nous avons un obstacle important à surmonter. Nous devons effacer de notre esprit logique trois mots, pas en Amérique.

Nos expériences de vie et nos libertés nous ont conditionnés à croire fermement que l’Amérique dans laquelle nous avons grandi ne pourrait jamais changer pour le pire, l’Amérique ne peut que s’améliorer pour tout le monde. C’est ce que l’Amérique a toujours fait, quel que soit le défi, ça s’est amélioré.

Pouvons-nous regarder ce qui se passe en Amérique aujourd’hui et voir à quel point ce n’est pas vrai en Amérique ? Les maisons du congrès du peuple sont encerclées par une clôture, gardée par des troupes. Les troupes conservatrices ont été démis de cette mission. Notre armée enseigne la théorie critique de la race (CRT), les troupes conservatrices sont traitées négativement, un colonel a été licencié. Un officier a déclaré que ce n’est pas comme si nos militaires étaient entraînés à combattre les Chinois ou les Russes, c’est comme s’ils étaient entraînés à combattre les conservateurs. Nos enfants apprennent le CRT et sont exposés à la pornographie, ce qui les rend confus, ayant un faible l’estime de soi, le manque de respect et de confiance envers les autres et la haine du pays dans lequel ils vivent. Personnellement, je considère cela comme de la maltraitance des enfants, et les parents doivent contacter le procureur général de leur État et exiger que des accusations soient portées contre les commissions scolaires qui tolèrent cette activité .

Les entreprises sont également engagées dans des enseignements CRT qui créent de la méfiance, de la discorde et affectent les promotions dans la structure de l’entreprise. Tout cela alors qu’ils font des affaires avec la Chine qui réduit en esclavage des millions de ses habitants dans des camps de concentration basés sur la race et l’ethnicité. Ils doivent être boycottés, interpellés et obligés de répondre de leurs politiques racistes. Malheureusement, ce gouvernement fait de même.

Cette administration viole leurs serments d’office et les lois en vigueur en permettant à notre frontière sud de rester ouverte aux illégaux qui sont soutenus par les contribuables et transportés dans tout le pays sans aucun enregistrement de qui ils sont, aucun test covid et aucune date d’audience apparaître. Dans quel but, une main-d’œuvre bon marché pour les entreprises et un nouveau bloc de vote pour les démocrates ?

Au moment où j’écris, nous avons encore des émeutes dans les villes américaines sans aucune tentative de les empêcher ni aucune arrestation. Ensuite, nous avons des gens toujours en prison, sans caution, depuis le 6 janvier pour intrusion dans le bâtiment de la capitale, dont certains sont maltraités par les gardiens. Nous avons une femme qui a été abattue par la police, aucun nom de l’officier ni aucune vidéo de l’événement ne sont diffusés. Maintenant, un autre point est apparu pour que nous nous connections. Il semble que certaines de ces personnes qui sont entrées dans le bâtiment de la capitale et dirigeaient des activités travaillaient avec le FBI, une bonne raison de ne pas diffuser la vidéo de sécurité. Ne soyez pas surpris si les preuves révèlent que les démocrates étaient responsables d’avoir organisé tout l’événement juste pour créer une poussée médiatique.

N’oublions pas le covid et ce qui s’est passé à cause de cela. Avant le covid, le gouvernement envoyait des fonds au laboratoire de Wuhan pour mener des recherches sur le covid. Nous avons maintenant des preuves que Covid est venu du laboratoire de Wuhan tout ce qui nous a été caché. En raison de la fermeture des écoles et des entreprises du Covid, nos libertés, y compris le culte et les déplacements, ont été sévèrement restreintes. Maintenant, nous avons de nombreuses petites entreprises (l’épine dorsale de l’économie américaine) qui ne reviendront jamais, des millions de chômeurs. Maintenant vient un autre point pour se connecter, de nombreuses entreprises sont maintenant ouvertes mais ne peuvent pas trouver d’aide. La raison en est que le gouvernement les paie plus au chômage qu’ils ne recevraient en travaillant. Maintenant, pourquoi le gouvernement ferait-il cela alors que les gens sont libres de travailler ? Est-il possible que l’intention soit de faire en sorte que les gens dépendent du gouvernement pour leur survie? Rappelez-vous, vous ne mordez pas la main qui vous nourrit. Est-ce encore un autre moyen de contrôle du gouvernement sur les citoyens ?

Maintenant, voici un autre point. Biden a fermé notre pipeline, forçant les gens au chômage et menaçant de mettre fin à l’indépendance énergétique de l’Amérique. Puis il donne le feu vert au pipeline russe que Trump a arrêté. Soi-disant, il a fermé le nôtre en raison de problèmes de changement climatique, mais étrangement, les Russes peuvent aller de l’avant avec notre bénédiction.

Ensuite, nous avons les forces de l’ordre, à moins que vos cendres ne soient dans une urne ou que vous ne soyez dans une boîte à 6 pieds sous terre, vous savez tous ce qui se passe avec nos forces de police. Maintenant, on nous dit que le racisme est la raison des attaques négatives contre eux. Bien que si nous regardons les faits historiques, cette position n’est pas prise en charge. Alors, de quoi s’agit-il, es-tu prêt à connecter ce point ? Pour donner un sens à cela, nous devons recourir à l’histoire de tous les gouvernements fascistes, socialistes, communistes pour trouver le fil conducteur. Ce serait une force de police unifiée et contrôlée de l’État, une police fédérale si vous voulez. Maintenant, est-il possible que les démocrates aillent jusqu’à dire que la seule façon de résoudre ce problème de « race » avec la police est d’avoir une force de police nationale, contrôlée par les démocrates bien sûr ?

Ok, ne me dis pas « pas en Amérique », souviens-toi que c’est comme ça que nous avons commencé, en nous débarrassant de ces 3 mots. Maintenant, cela nous amène au grand, pour que cela se produise, il est essentiel que le 2e amendement soit réduit ou supprimé et ce serait le travail de la police fédérale. Cela nous amène à un autre point qui doit être connecté. Si le gouvernement est si préoccupé par la violence armée, pourquoi n’a-t-il pas abordé la violence dans nos grandes villes dirigées par les démocrates ? En fait, c’est facile, vous avez juste besoin de la police pour faire respecter les lois sur les armes à feu, des procureurs pour poursuivre et emprisonner les criminels, c’est comme ça que ça marche, la criminalité est réduite plus de vies noires sont sauvées les entreprises reviennent dans des zones précédemment criblées, les gens sont employés et vous avez le contrôle sur la violence urbaine. Encore une fois, il ne s’agit pas de violence armée, mais de contrôle gouvernemental.

Maintenant que j’ai encore une fois enfreint toutes les règles de bonne écriture, soyez bref, restez simple, vous disposez des informations que vous pouvez rechercher pour obtenir les faits et prendre des décisions. Oh, à propos de ces faits, faites attention aux Fact Checkers, la plupart sont contrôlés par la gauche, ce qui rend votre travail encore plus difficile. Nous devons tous nous lever, repousser, défier toutes les politiques et attaques insensées, informer notre famille et nos amis. L’Amérique et tous les Américains sont en grande difficulté et, comme en 1776, il faudra que les Patriotes soient pleinement engagés pour remettre l’Amérique sur la bonne voie et remplir sa mission de créer “une union plus parfaite”. N’oublions pas que nos pères fondateurs étaient des adolescents, donc on n’est jamais trop jeune pour défendre une croyance.