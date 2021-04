Pas encore de bulle à Wall street; Goldman Sachs affirme que la prime de risque sur les actions reste attrayante pour les investisseurs

Bien que récemment, les rendements à 10 ans aient grimpé en flèche, Nelson et son équipe ne croient pas que le rendement ait suffisamment augmenté pour justifier une lutte pour Wall Street. (Image: REUTERS)

Quelques segments des marchés boursiers américains ont considérablement augmenté au cours de la dernière année, mais cela ne suffit pas pour convaincre Brett Nelson, responsable de l’allocation tactique d’actifs, Goldman Sachs que Wall Street est encore dans le territoire de la bulle. Brett Nelson a déclaré dans un podcast récent hébergé par Goldman Sachs que la prime de risque des actions est toujours intéressante à ce stade, même si les rendements obligataires à 10 ans ont augmenté, annulant la théorie de la bulle, selon lui. Au cours de la dernière année, le NASDAQ a augmenté de 69%, tandis que le Dow Jones et le S&P 500 ont bondi de l’ordre de 40 à 45%.

Prime de risque actions attractive

Actuellement, la prime de risque sur les actions ou le rendement des bénéfices des actions par rapport aux rendements obligataires est de 2,9%. Pour le contexte, il en était de même à un taux négatif de 2% pendant la bulle technologique de la fin des années 1990 et du début des années 2000. “Donc, clairement, à un plus 2,9%, nous sommes encore à des années-lumière de cela, qui était une vraie bulle”, a déclaré Brett Nelson.

Bien que récemment, les rendements à 10 ans aient grimpé en flèche, Nelson et son équipe ne croient pas que le rendement ait suffisamment augmenté pour justifier une lutte pour Wall Street. Il a ajouté que depuis la Seconde Guerre mondiale, la croissance nominale du PIB américain était de 5% tandis que l’inflation était de 2%. «Et donc, lorsque le rendement des obligations à dix ans est passé au-dessus de 5%, c’est à ce moment-là que vous avez vraiment commencé à voir les actions lutter», a-t-il déclaré. Sur la base de la même théorie, ce n’est que lorsque les rendements à 10 ans franchissent la barre des 3,5% que Nelson pense que les marchés commenceront à se débattre.

Expansion économique pour aider les marchés boursiers

En outre, Nelson a déclaré que le rebond de l’économie américaine est une raison suffisante pour laquelle il conseille à ses clients de conserver leur position. Les expansions économiques ont été bonnes pour les actions et le cycle d’expansion dure plus d’un an seulement. «Nous avons vu au cours des expansions économiques passées dans la période post-Seconde Guerre mondiale, le creux moyen au gain maximal pour les actions au cours de ces expansions est d’environ 200%. Ainsi, même si nous avons eu un rallye d’environ 80% dans le S&P 500 par rapport au plus bas de l’année dernière, il y a encore beaucoup de place pour de nouveaux gains basés sur le précédent historique.

Il est temps d’acheter des stocks de valeur

À l’avenir, l’ère de la croissance pourrait maintenant tourner une page et il serait peut-être temps pour les actions de valeur de briller, selon Brett Nelson. Il a déclaré que les actions cycliques du secteur de l’énergie, de l’espace financier et des industriels pourraient surprendre à la hausse après avoir pris du retard pendant le pic de la pandémie de coronavirus.

Vous cherchez à investir dans des actions américaines? Ouvrez un compte gratuit avec Stockal – la première plateforme d’investissement sans frontières en Inde.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.