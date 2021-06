Pas encore de discussions Mercedes/Williams pour George Russell

George Russell a déclaré qu’il n’avait encore eu aucune discussion avec Williams ou Mercedes sur son avenir pour 2022 et au-delà.

Russell est dans la dernière année de son contrat de trois saisons chez Williams, et les attentes grandissent quant au fait que le Britannique pourrait prendre le siège de Valtteri Bottas chez Mercedes pour 2022.

En tant que membre du programme Mercedes, Russell serait le choix naturel si la formation allemande décidait d’un changement de pilote après avoir impressionné pendant son séjour chez Williams, mais il a confirmé avant le Grand Prix de Styrie qu’aucune discussion n’avait encore eu lieu avec l’une ou l’autre des parties. .

Mais, ce dont il est confiant, c’est que de toute façon, il aura une place sur la grille pour 2022.

« Pour le moment, je me concentre uniquement sur le pilotage pour être honnête. Aucune discussion n’a commencé, juste course par course », a-t-il déclaré aux journalistes.

« Le moment venu, nous commencerons à discuter avec moi-même et mes managers et avec n’importe quelle autre partie. Évidemment Mercedes me gère, donc comme je l’ai dit la semaine dernière, je suis juste excité, course par course, avec impatience l’avenir évidemment.

“Mais je suis convaincu que je resterai en F1 l’année prochaine, ce qui ne me pose pas de problème et me permet simplement d’aller là-bas et d’essayer de faire de mon mieux semaine après semaine, ce qui est un sentiment vraiment agréable à avoir, ne pas avoir de soucis [in] cet égard.

Williams a fait des pas de géant par rapport à l’équipe qu’ils étaient lorsque Russell est arrivé en 2019, et les nouveaux propriétaires Dorilton Capital, qui ont pris le contrôle de Williams au milieu de 2020, ont certainement contribué à accélérer le processus de récupération.

Comme Russell l’a dit, Dorilton Capital “ne déconne pas”, et avec les fonds disponibles pour repousser Williams vers l’avant de la grille, rester avec l’équipe Grove n’est peut-être pas une mauvaise chose pour Russell.

“Je suis vraiment confiant pour être honnête, tout ce que j’ai vu jusqu’à présent depuis l’arrivée des nouveaux propriétaires a été fantastique pour être honnête”, a-t-il déclaré.

«Ils ne plaisantent absolument pas et ils font les choses correctement. Ils ne se précipitent pas dans les choses, ce qui me semble si important, ils font les bons pas au bon moment avec un objectif vraiment fort à moyen et long terme.

« Ils veulent gagner, cela peut sembler idiot pour le moment, mais nous avons un gros changement de règlement à venir l’année prochaine.

“Ils ont les finances en place pour vraiment pousser l’équipe là où elle doit être améliorée, et il n’y a aucune raison pour que Williams ne puisse pas être de retour là-bas pour se battre en tête de la grille. C’est donc la mentalité qu’il faut avoir.

