Pas encore! L’arbitre anglais Michael Oliver nommé pour le match d’ouverture de la Ligue des champions du Bayern Munich contre Barcelone

in

Les modèles de l’UEFA deviennent un peu périmés à ce stade. C’est la deuxième année consécutive que le Bayern Munich affrontera une équipe espagnole au premier tour de la phase de groupes de la Ligue des champions, et Michael Oliver est nommé aux commandes. L’année dernière, c’était l’Atletico Madrid, et cette fois ce sera Barcelone au Camp Nou.

Bien que le Barça ne soit pas exactement les voyous que peut être l’Atletico, obtenir un arbitre anglais en compétition européenne n’est jamais une bonne chose. Ils sont tout simplement inférieurs à la moyenne dans leur arbitrage et manquent souvent des défis dignes d’un carton (ou réservent parfois le mauvais joueur – voir le carton jaune de Thomas Muller contre Atleti l’année dernière). Oliver lui-même a une certaine réputation, puisqu’il est le gars qui a oublié de réserver Jordan Pickford pour son défi imprudent contre Virgil van Dijk lorsque Liverpool a affronté Everton l’année dernière.

Comme vous pouvez le voir, la réaction des fans du Bayern à sa nomination n’est PAS positive :

Curieusement, nous avons fait exactement le même article l’année dernière, quand Oliver a été nommé pour arbitrer le match de l’Atletico. Cet article a été cité dans le Daily Mail et a obtenu plus de 2,2 000 votes positifs lorsqu’il a été publié sur r/soccer. Si vous vérifiez les commentaires sur l’un ou l’autre de ces sites, vous trouverez la même opinion globale – il est vraiment mauvais et nous avions raison de nous inquiéter. Alors que le Bayern a fini par remporter ce match 4-0, Oliver a à peine réussi une performance impeccable. Il était plutôt pauvre, pour être franc.

Honnêtement, l’UEFA, vous devez arrêter cela. Arrêtez de nous donner toutes les références anglaises, gardez cette peste confinée aux îles britanniques s’il vous plaît. Ou s’ils doivent arbitrer un match, donnez-les au PSG. Je suis sûr qu’il y a plein de bons arbitres européens qui sont qualifiés pour officier un match de ce calibre. Pourquoi ne pas leur donner une chance ?