Pas étonnant que ce soit un best-seller Steam

in

Cette station-service peut contenir un service client si splendide !Gif : Movie Games SA / Kotaku

Lorsque j’ai démarré Gas Station Simulator, un jeu qui a passé la semaine dernière à déchirer les charts Steam, ma première pensée a été “Bon Dieu, cet endroit est un dépotoir!” Au début du jeu, vous héritez d’une station-service abandonnée de votre oncle, qui, j’en suis presque sûr, est affilié à un gang. Votre objectif est simple : rembourser votre oncle, rénover la station et servir les voyageurs égarés jusqu’à ce que vous exploitiez la meilleure station-service “quelque part sur la route 66”. Votre vie pourrait en dépendre.

Gas Station Simulator, développé par DRAGO Entertainment, est sorti sur Steam en septembre, bien qu’il soit prévu une sortie sur Xbox et PlayStation en 2022. En tant qu’ancien employé de la vente au détail, Gas Station Simulator a à la fois démangé la mémoire musculaire d’être compétent sous pression tout en me rappelant à quel point les emplois du service client sont les fosses.

Dès le départ, Gas Station Simulator ne perd pas de temps à vous familiariser avec leur mécanisme de lancer. En ramassant n’importe lequel des objets qui jonchent votre nouvelle station-service, vous pouvez jouer à un mini-jeu où vous jetez des ordures dans une benne à ordures. Le jeu suit également la distance de vos paniers. Ce mécanicien devient important pour l’entretien de la station-service.

Tout au long du jeu, vous recevez des appels téléphoniques et des e-mails remplis de conseils de votre oncle pour mieux gérer la station-service. L’oncle ne mâche pas ses mots, vous rappelant souvent qu’il paie toutes mes dépenses par bonté de cœur. Je ferais mieux de ne pas me relâcher !

Si vous ne parvenez pas à gagner assez d’argent en une journée, comme je l’ai fait à un moment donné, un mec musclé vous mettra en pleine face. Bientôt, vous vous réveillerez devant votre station-service pour être accueilli par votre oncle qui qualifie l’incident de malentendu. Il vous « encourage » ensuite à vous assurer que la station-service génère beaucoup de revenus. Oui, je suis presque sûr que ton oncle est le Walter White de l’empire des stations-service.

G/O Media peut toucher une commission

Mais comme tout, la pratique rend parfait.

Dans Gas Station Simulator, vos compétences en microgestion doivent être à la hauteur. Vous devez tenir compte de votre inventaire et des niveaux de carburant et passer des commandes de réapprovisionnement qui ne seront pas livrées immédiatement. Qu’il s’agisse de balayer le sol pour la cinquième fois en cinq minutes ou de ramasser les déchets que vos clients laissent dans le magasin, vous êtes en charge de toute l’opération. Même quand les gens laissent juste un poisson traîner sur votre station. Qui fait ça ?

Mes collègues commerçants connaissent le sentiment de prendre des envois pendant les heures d’ouverture. Gas Station Simulator transmet efficacement le sentiment de courir comme un poulet avec la tête coupée, tout en essayant toujours d’accomplir des tâches. La panique fait partie de l’expérience. Par exemple, à un moment donné, vous remplissez les réservoirs d’essence des clients, mais vous avez également une file de personnes qui attendent à la caisse tout en traitant avec un client impatient qui a besoin de quelque chose, et… vous voyez l’image. Une fois que vous entrez dans un rythme de déplacement à travers les tâches, cependant, la répétition est en quelque sorte relaxante. Cela aussi est un équilibre. Si vous vous déplacez trop vite, vous pourriez faire tomber la nourriture du comptoir ou lésiner sur leur gaz.

C’est à ce moment que Dennis sut qu’il avait foiré. Image : Movie Games SA

Mon activité préférée dans le jeu doit être la personnalisation et la rénovation. Vous pouvez peindre l’intégralité de la station et décider de l’orientation de ses étagères. Vous pouvez également choisir les nouveaux équipements que vous ajoutez à l’extérieur de votre station. Bien sûr, les développeurs ont réalisé que cela ne pouvait pas être amusant et ont fait appel à Dennis pour faire bouger les choses.

Dennis est un enfant démoniaque qui se présente parfois avec un tas de bombes aérosols et de graffitis pour souiller vos murs nouvellement peints. Il laisse aussi des bombes puantes. Le jeu vous encourage à jeter des ordures sur ce garçon pour qu’il parte. À un moment donné, j’ai trop bien nettoyé l’endroit où je n’avais aucun objet autour de moi à lui jeter.

Ce camion ressemble à ce que je ressens quand quelqu’un demande à parler au directeur. Capture d’écran : Movie Games SA / Kotaku

J’ai apprécié mon temps à jouer à Gas Station Simulator. Il était très facile de perdre la notion du temps en jouant car une fois que vous entrez dans un rythme, vous devenez une machine de vente au détail. Je me sentais un peu comme le seul gars vivant à Buford, dans le Wyoming, quand il s’agissait de gérer tous les aspects de la gestion de la station-service. Il y a un peu de jank ici, comme la téléportation de personnages ou de voitures buggées. Mais j’ai trouvé les bugs plus drôles qu’autre chose. Conseil de pro : ne fermez pas trop vite la porte du garage de votre camion de livraison !