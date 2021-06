Pas grave, juste Brie Larson écrasant un pull-up à un bras alors qu’elle se prépare pour les merveilles

Il semble que ce soit la première fois qu’elle atteint cet objectif et qu’elle ait pu le capturer à la caméra pour le partager avec ses nombreux fans. C’est un exploit génial, et je défie tous ceux qui disent le contraire de l’essayer par eux-mêmes. Vous pouvez vraiment voir à quel point il est gratifiant d’atteindre un objectif après y avoir travaillé si longtemps, car Brie Larson est absolument ravie après sa traction et peut être vue sauter avec fierté à la fin de la vidéo.

