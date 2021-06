Le campus Avengers est ouvert aux visiteurs au moment où nous parlons, bien que bonne chance pour y entrer. Surtout si vous voulez monter le nouveau manège sauvage de Spider-Man, qui vous oblige à entrer dans une file d’attente virtuelle (et ne nous explique même pas à quel point tout ce processus est compliqué). De plus, vous ne pouvez pas monter les WEB-SLINGERS et le Star Wars : Rise of the Resistance ride le même jour… parce que, Disney !