« Pas intéressé à gagner quand les ailes de quelqu’un sont coupées »

Lewis Hamilton a démenti les suggestions selon lesquelles il souhaitait le statut de numéro un par rapport à George Russell, affirmant que ce n’était “pas vraiment mon style”.

Le septuple champion du monde aura un nouveau coéquipier la saison prochaine, Mercedes faisant ses adieux à Valtteri Bottas après cinq ans et mettant à la place le pilote junior Russell dans la voiture.

De nombreux experts prédisent que le pilote Williams sera plus un défi pour Hamilton que Bottas ne l’a jamais fait.

Selon l’ancien pilote Mercedes et champion du monde 2016, Nico Rosberg, Russell n’a « rien à perdre et tout à gagner » car « personne ne s’attend à ce que vous le détruisiez. [Hamilton] mais si vous y parvenez, vous serez le plus grand héros absolu de tous les temps.

Quant à Hamilton, Rosberg estime que « Lewis ne peut que perdre en fait ».

Avec des rumeurs affirmant que Hamilton n’est pas en faveur de la nouvelle formation, ayant souhaité que Mercedes conserve plutôt Bottas pendant une saison ou deux, cela a soulevé la question de savoir si le Britannique a exigé le statut de numéro un par rapport à son nouveau coéquipier.

Il insiste sur le fait que la réponse est non.

“Ce n’est pas vraiment mon style”, a-t-il déclaré au Guardian.

“Je pense que depuis que j’ai rejoint cette équipe, je me souviens de l’avoir rejoint en 2013 et d’avoir dit à Ross [Brawn] Je veux juste l’égalité des chances.

«Je pense que c’est la position la plus gratifiante à occuper, car si vous faites le travail et que vous réussissez, vous savez que vous avez fait votre travail contre quiconque est le meilleur.

“Gagner quand les ailes de quelqu’un sont coupées, ce n’est pas quelque chose qui m’intéresse.”

Russell dit quant à lui que Mercedes lui a déjà dit qu’il aurait les mêmes opportunités que son coéquipier.

“Je vais définitivement sur un pied d’égalité et cela m’a été très clair”, a-t-il déclaré aux journalistes en Italie.

« Mercedes est toujours respectueux à cet égard, pour donner aux deux pilotes la meilleure opportunité.

« Naturellement, je crois en moi et j’ai de grandes aspirations, mais je sais également à quel point cela va être difficile.

“Lewis est sept fois champion du monde pour une raison et je pense que je suis dans l’une des positions les plus chanceuses sur la grille pour pouvoir aller là-bas et apprendre de lui.

“Pour moi, je vois ce partenariat avec Mercedes comme une chose à long terme et je dois utiliser l’année prochaine comme une réelle opportunité d’apprendre tout ce que je peux et de le prendre course par course et de voir comment je m’en tire.”