« Pas invincible » – Billy Joe Saunders explique ce que Caleb Plant doit faire pour battre Canelo Alvarez et fait des prédictions

Billy Joe Saunders a dit à talkSPORT exactement ce que Caleb Plant doit faire pour avoir les meilleures chances de battre Canelo Alvarez samedi soir.

Le roi mexicain livre pour livre a battu Saunders en mai pour unifier trois des quatre principaux titres mondiaux des super-moyens.

Il vise maintenant la quatrième et dernière ceinture, actuellement détenue par Plant.

Michelle Farsi / Boxe Matchroom

Canelo a arrêté Saunders en mai

Saunders a déclaré à White et Jordan sur talkSPORT: «Je ne pense pas qu’il soit l’homme invincible.

«Je pense que Plant a un très bon cerveau de boxe, il a juste besoin de garder ses distances.

« Assurez-vous d’être hors de distance, ne pensez pas simplement que vous êtes hors de distance parce que c’est la différence lorsque vous êtes au niveau mondial et de l’élite [level].

« Il doit s’assurer d’être dans son jeu jusqu’au bout, je pense qu’il va donner un bon combat à Canelo. »

Ed Mulholland/Salle de match

Canelo est le champion du monde des super-moyens WBA, WBC, WBO et Ring Magazine

Lorsqu’on lui a demandé précisément ce que Plant devait faire dans le combat, Saunders a poursuivi: «Je pense ne pas éteindre une seule seconde parce que parfois vous pouvez vous sentir à l’aise là-dedans.

«Même en étant Canelo, vous pouvez parfois vous sentir très à l’aise.

«Je pense que c’est le moment où vous devez réaliser que vous êtes là avec un combattant d’élite, pas un combattant de classe mondiale et Canelo est un combattant d’élite.

« Mais Plant a tous les outils pour lui causer des problèmes…

Stewart Cook/FOX Sports

Plant a la seule ceinture de poids super-moyens qui n’appartient pas à Canelo

« Il doit évidemment le garder à longue distance.

« Gardez-le très occupé pendant les six premiers tours et finissez en force. Il doit certainement maintenir ce jab.

« Étant orthodoxe – j’étais gaucher et cela cause plus de problèmes – donc il est évidemment ouvert à plus de compteurs que je ne l’aurais été.

« Vous devez maintenir votre distance de sécurité et bien boxer, et j’espère que les juges marquent les vrais tableaux de bord de boxe, plutôt que le nom de Canelo. »

Ed Mulholland/Salle de match

Canelo est le roi livre pour livre de la boxe

Cependant, lors de sa prédiction finale, Saunders a favorisé le Mexicain.

« Je vais aller avec Canelo aux points à cause de la raison d’être Canelo », a-t-il déclaré.

«Je sais à quel point il est difficile de prendre une décision et quels tours ils pourraient jouer avant.

« Il ne peut pas laisser tout cela l’atteindre, le brosser complètement par-dessus son épaule et, espérons-le, laisser sa boxe parler. »