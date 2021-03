«Pas invincible! Boris s’attaque à Sturgeon alors que les conservateurs dénoncent SNP «prenant le public pour des imbéciles» | Politique | Nouvelles

Une humiliation aux urnes en mai ferait dérailler les espoirs du SNP pour un deuxième référendum sur l’indépendance, et M. Johnson utilisera son discours phare lors de la conférence en ligne des conservateurs écossais pour dynamiser les troupes conservatrices. L’effondrement des relations entre le premier ministre Nicola Sturgeon et son prédécesseur Alex Salmond a secoué la politique écossaise, et les récents sondages sur l’indépendance ont vu le Non revenir en tête. L’ancienne dirigeante conservatrice écossaise Ruth Davidson a affirmé hier (SAT) que le pays avait dépassé le «pic Nat» avec le «mouvement nationaliste» maintenant «se retournant contre lui». Elle a accusé le SNP d ‘«une puanteur croissante de sleaze et de scandale» et a appelé les personnes qui n’ont jamais voté les conservateurs à soutenir le parti et à refuser à Mme Sturgeon une majorité.