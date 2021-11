Pas la grande démission mais le grand seppuku

La Grande Démission est un terme impropre. Les gens appellent le nombre record d’Américains quittant volontairement leur emploi la Grande Démission, mais il s’agit en fait du Grand Seppuku ! Où Seppuku, parfois appelé Harakiri, est une forme de suicide rituel japonais par éviscération. Seppuku a été utilisé volontairement par les samouraïs pour mourir avec honneur plutôt que de tomber entre les mains de leurs ennemis, comme une forme de peine capitale pour les samouraïs qui avaient commis des infractions graves, ou commis parce qu’ils s’étaient fait honte. Un kaishakunin est une personne désignée pour décapiter un individu qui a effectué un seppuku. Dans cette analogie, le gouvernement américain agit comme le kaishkunin.

Aux États-Unis, les industries avec les taux de roulement les plus élevés comprennent les entreprises de recrutement à 352 % et les hôtels à environ 300 %, en grande partie grâce au personnel temporaire. Dans le secteur de la technologie, les logiciels ont le taux de rotation le plus élevé avec 22,4 %. Le secteur avec le taux de roulement le plus bas est celui du gouvernement, à 1,5%. Bien sûr, nous savons tous pourquoi.

Toutefois; Ian Cook de Harvard Review, affirme que les démissions volontaires sont en réponse à la pandémie de COVID-19, au refus du gouvernement américain de fournir la protection nécessaire aux travailleurs et à la stagnation des salaires malgré la hausse du coût de la vie. Certains économistes disent que la Grande Démission est une grève générale tout en discutant de la vague de grèves d’octobre

À CNBC, la grande démission est attribuée «à un marché du travail dans lequel les personnes qui quittent leur poste sont davantage motivées par des problèmes temporaires de Covid que par une grève générale. Et NPR dit que « Alors que la vie pandémique recule aux États-Unis, les gens quittent leur emploi à la recherche de plus d’argent, de plus de flexibilité et de plus de bonheur »

Mais des études montrent que le bonheur n’est pas une destination, mais un choix. C’est une attitude. « Les gens heureux savent que le bonheur est un choix. Ils savent que ce n’est pas une réaction aux circonstances présentes. Au lieu de cela, le bonheur est une décision disponible malgré eux. Ils ont supprimé la pensée qui attend que tout soit parfait avant de ressentir la joie de vivre. »

Tandis que Jack Kelly de Forbes déclare : « La Grande Démission est une sorte de révolution ouvrière et de soulèvement contre les mauvais patrons et les entreprises sourdes qui refusent de bien payer et profitent de leur personnel. Des millions de travailleurs ont voté avec leurs pieds ». D’autre part; les grèves sont déclenchées pour un certain nombre de raisons, mais principalement en tant que grève économique visant à améliorer les salaires et les avantages sociaux afin d’améliorer les conditions de travail. Ceux qui quittent volontairement le marché du travail n’obtiennent pas de meilleurs salaires, à moins qu’ils ne retournent sur le marché du travail avec une promotion

Mais nous savons que le système éducatif américain a désespérément besoin d’un changement de paradigme. La plupart des élèves du secondaire ne sont pas préparés pour l’université. Selon Sarah Butrymowicz, The Hechinger Report : « La plupart des écoles placent les étudiants dans ce qu’on appelle des cours de rattrapage en mathématiques ou en anglais avant de pouvoir passer à une pleine charge de cours de niveau collégial crédités – un processus qui est un drain financier sur non seulement les étudiants, mais aussi les collèges et les contribuables, ce qui coûte jusqu’à 7 milliards de dollars par an.

Au lieu de cela, les collèges et les universités font le travail que les écoles secondaires sont censées faire. Une option viable pour ces étudiants en école de commerce. Les écoles de métiers ont une approche plus rationalisée de l’apprentissage et fournissent aux étudiants un ensemble de compétences spécialisées plutôt que de se concentrer sur l’enseignement général dont les étudiants se soucient peu. La formation en école de commerce prend moins de temps à terminer, nécessite peu de réflexion critique et de compétences en communication, elle est généralement pratique et beaucoup plus rentable

Je dis que le Grand Seppuku est une crise créée par le gouvernement et attribuée en partie à sa mauvaise gestion flagrante de la réponse à COVID. Ensuite, il y a la dispense libérale des allocations de chômage et l’augmentation du salaire minimum. Une personne peut aller travailler dans un certain McDonald’s et être payée 20,00 $ / heure avec peu ou pas d’éducation formelle, rivalisant avec le salaire d’un diplômé d’un collège d’arts libéraux.

