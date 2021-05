Prix ​​Bitcoin (BTC)

«Pas la mort de la crypto», clarifie le directeur informatique de Guggenheim après l’avoir appelé «Tulipmania»

Scott Minerd a toujours été partout sur la carte avec ses prises de crypto qui se sont avérées intempestives. Son dernier survient alors que le prix du BTC se rapproche de 42 000 dollars après avoir chuté à 30 000 dollars et moins hier.

Scott Minerd ne peut tout simplement pas s’empêcher de faire de mauvaises prises.

Le directeur mondial des investissements de Guggenheim Partners s’est adressé à Twitter pour partager ce qu’il pense vraiment du marché Bitcoin après que le prix de la crypto-monnaie s’est effondré de 54% et que la capitalisation boursière totale de la crypto a perdu des milliards de dollars. Minerd a dit,

«Crypto s’est avéré être Tulipmania. À mesure que les prix augmentent, les bulbes de tulipes et les crypto-monnaies se multiplient jusqu’à ce que l’offre submerge la demande aux prix d’équilibre du marché précédents. “

Et il ne peut pas se tromper davantage. Pour commencer, les tulipes sont montées, se sont écrasées, puis ne sont jamais revenues. Cependant, il s’agit du troisième marché haussier de Bitcoin. Non seulement BTC a atteint un nouveau record absolu à chaque cycle, mais le bas de Bitcoins a également augmenté et augmenté presque chaque année.

En ce qui concerne le marché de la crypto-monnaie, il est préférable de ne pas écouter Minerd car chaque prise de sa part a été intempestive.

La société de Minerd n’est en fait entrée dans Bitcoin que cette année. Fin janvier, ils ont reçu l’approbation de la SEC pour l’achat d’actions Grayscale Bitcoin Trust (GBTC).

Et depuis la liquidation de mars 2020, le prix du BTC avait déjà dépassé 800% au 31 janvier.

Avant que Bitcoin n’atteigne un nouveau record de 65000 dollars à la mi-avril, Minerd a conseillé aux investisseurs et aux traders de retirer les bénéfices de la table à plusieurs reprises. Tout en prévoyant une baisse à 20 000 $, il a déclaré que le marché haussier était terminé.

Il est également la même personne qui a appelé à un objectif Bitcoin de 400000 $ en décembre 2020, puis, à une date ultérieure, l’a révisé à 600000 $.

Déjà, le marché de la cryptographie se remet de la déroute profonde, avec Bitcoin s’échangeant un peu moins de 42000 $ au moment de la rédaction de cet article, contre le plus bas de 30000 $ que nous avons vu hier.

«Les marchés désendettés sont écrasés. Peu importe ce qu’est l’actif. Stocks. Crypto. Dette. Maisons. Ils entraînent des liquidations forcées et des prix plus bas », a noté l’investisseur milliardaire Mark Cuban qui est devenu un pro-crypto et s’est particulièrement intéressé à DeFi tout en testant divers protocoles.

Dans un tweet séparé, Minerd a ensuite précisé que «ce n’est pas la mort de la crypto tout comme l’effondrement de Tulipmania n’était pas la fin des bulbes de tulipes!»

