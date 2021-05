Pas la première fois: HSBC répond à la récente réglementation chinoise sur la cryptographie

Selon Paul Mackel, responsable mondial de la recherche sur les devises chez HSBC, la dernière décision de la Chine pour réprimer le commerce des crypto-monnaies n’est pas un «nouveau développement».

Il a déclaré que le pays avait toujours mis en place un cadre réglementaire solide sur les crypto-monnaies. Cela fait suite aux derniers événements en Chine, lorsque l’organisme de réglementation du pays a resserré son interdiction des échanges de crypto-monnaie.

Mackel a expliqué que la Chine avait appliqué une interdiction similaire en septembre 2017 lorsqu’elle a annoncé que les échanges cryptographiques locaux seraient interdits d’opérer dans le pays.

Donner le ton à votre décollage CBDC

La semaine dernière, le vice-premier ministre chinois Liu He a suggéré que Bitcoin avait besoin de plus de réglementation en tant qu’atout. Il a fait cette déclaration après que les régulateurs chinois ont interdit aux banques et à d’autres services financiers de négocier des crypto-monnaies.

La semaine dernière a été très tubulaire pour Bitcoin (BTC / USD) et d’autres crypto-monnaies. Cela a coïncidé avec une forte baisse du prix du Bitcoin.

Certains experts financiers ont estimé que la Chine pourrait avoir une raison différente pour une telle interdiction, en plus du risque financier pour les investisseurs. Ils ont déclaré que la Chine pourrait donner le ton pour le lancement de sa CBDC, étant donné que Bitcoin et d’autres actifs cryptographiques pourraient être des concurrents directs.

Cependant, Mackel a répondu à l’allégation, déclarant qu’il n’y avait pas de conflit entre les actifs numériques émis décentralisés et la CBDC chinoise.

D’autres analystes estiment que la situation en Chine sera bientôt transférée au reste du monde en termes de régulation.

Limiter la puissance décentralisée des crypto-monnaies

Selon Susannah Streeter, analyste principale du marché chez Hargreaves Lansdown, la position de la Chine est un avertissement clair que le gouvernement mondial tente de limiter la nature décentralisée des crypto-monnaies.

Bien que le premier coup soit venu de Chine, les poings de la banque centrale sont préparés ailleurs.

Le chef de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a fait écho à l’idée, notant que les actifs cryptographiques posent un risque élevé pour la stabilité financière. Il a suggéré qu’une réglementation plus stricte était nécessaire pour éviter une telle situation.