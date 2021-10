Pas laissé 4 morts, mais toujours génial

Le célèbre cinéaste Jim Jarmusch a dit un jour : « L’originalité est inexistante. Et ne vous embêtez pas à cacher votre vol, célébrez-le si vous en avez envie. Back 4 Blood, un nouveau jeu de tir coopératif sur le thème des zombies développé par Turtle Rock Studios, met certainement ce principe en pratique. Même son nom est un rappel direct de la création précédente du studio, Left 4 Dead, qui a fortement « inspiré » ce jeu.

Bien que Valve puisse détenir les droits sur cette série de tireurs en particulier, il ne détient pas (à ma connaissance) les droits sur le concept général d’un FPS coopératif zombie qui met l’accent sur l’action rapide et la rejouabilité. C’est donc ce que Turtle Rock a effectivement fait : un nouveau Left 4 Dead sans aucun des personnages, types d’ennemis spécifiques ou autres aspects d’identification de la marque L4D. Et bien qu’il ne reflète pas tout à fait la simplicité merveilleusement accessible et la tension parfaitement calibrée de ces jeux passés, Back 4 Blood est toujours un sacré bon moment et un régal pour ceux qui manquent L4D.

Back 4 Blood est un jeu de tir coopératif se déroulant dans une apocalypse zombie. Il faut jusqu’à quatre joueurs pour travailler ensemble et se frayer un chemin à travers des niveaux infestés de zombies, essayant finalement d’atteindre une pièce sûre où ils peuvent se réapprovisionner, ou une sortie pour échapper aux hordes de zombies. En cours de route, en plus des zombies ordinaires qui traînent et courent à chaque niveau, des ennemis infectés plus dangereux attaquent votre groupe, causant de nombreux problèmes. Ces zombies spéciaux ont des capacités plus avancées, comme pouvoir cracher de la boue toxique sur les survivants, et lorsque vous devez les gérer en plus des centaines de zombies communs que vous rencontrez partout, eh bien, les choses deviennent assez chaotiques. Heureusement, vous pouvez également trouver des armes à feu, des objets de santé, des équipements utiles et des explosifs disséminés dans les niveaux.

Si vous êtes le moins du monde au courant de Left 4 Dead 1 ou 2, cela vous semble probablement familier. C’est parce que Back 4 Blood est conçu pour être un successeur spirituel de ces tireurs populaires, bien que même le terme «successeur spirituel» sous-estime à quel point Back 4 Blood se sent, joue, sonne et ressemble à Left 4 Dead. Vous avez la pléthore d’invites et de messages à l’écran qui permettent à des joueurs aléatoires de travailler ensemble sans micro, la gamme d’infectés spéciaux, la possibilité d’utiliser un pistolet ou une arme de mêlée, de grands moments où les joueurs doivent repousser une infinité de horde de zombies pour progresser, et même exactement les mêmes mécanismes de guérison que Left 4 Dead, avec des pilules, des bandages et des trousses de premiers soins.

En d’autres termes : si vous avez giflé Left 4 Dead 3 sur l’écran titre, votre personne moyenne qui ne suit pas l’actualité des jeux vidéo se contentera probablement de dire : « Oh cool, un nouveau ! » C’est un compliment pour Turtle Rock Studios. De nombreux développeurs ont passé des années depuis Left 4 Dead à essayer de créer des jeux coopératifs aussi amusants et passionnants, mais la plupart n’ont jamais égalé le succès de ces tireurs de zombies influents. C’est bien d’avoir un jeu de tir coopératif qui gratte la même démangeaison que Left 4 Dead. Mais il est tellement similaire à ces jeux qu’il invite naturellement à des comparaisons directes, et cela ne fonctionne pas toujours bien pour Back 4 Blood.

La grande différence entre B4B et L4D est que Back 4 Blood dispose d’un système de progression en profondeur construit autour de cartes de capacité et d’objet que vous pouvez débloquer au fur et à mesure que vous terminez des niveaux, puis utiliser pour créer des decks de cartes préférées et utiles.

Ainsi, vous pouvez déverrouiller une carte qui vous permet de conserver plus de munitions de fusil de chasse et d’infliger également plus de dégâts de tir. Ou une carte qui vous donne un coup de pouce à votre vitesse lorsque vous subissez des dégâts. Ou même une carte qui fournit à tous vos coéquipiers plus de munitions ou d’endurance. Il y a beaucoup de cartes et les decks de construction vous permettent de modifier le jeu en fonction de la façon dont vous aimez jouer. Vous aimez courir et tirer ? Il existe de nombreuses cartes pour soutenir ce style de jeu. Vous préférez être un joueur de soutien, garder les gens en vie et bien approvisionnés en munitions ? Eh bien, vous avez de la chance ; il y a plein de cartes pour ça aussi.

Pendant les campagnes, vous vous frayez un chemin de coffre-fort en coffre-fort (comme dans L4D). Chaque fois que vous en atteignez un, cinq cartes sont tirées au hasard dans votre deck sélectionné et vous en choisissez une pour prendre effet. Au cours d’une campagne et de ses différentes missions, vous pouvez constituer une collection de cartes actives qui vous rendront plus puissant et plus apte à affronter des ennemis et des défis plus difficiles. Ou vous pourriez simplement avoir un deck merdique avec des cartes qui ne sont pas très synergiques et qui ne gagnent pas vraiment d’avantages. C’est le gros problème du système de cartes en B4B. Bien que cela vous donne en effet plus de raisons de continuer à revenir au jeu, c’est aussi un système intimidant pour les nouveaux arrivants, et je crains qu’il ne rebute beaucoup de gens dès le début.

Vous obtenez un didacticiel pour l’ensemble du système de cartes, et il explique bien le concept de base. En fait, déverrouiller des cartes, construire un deck, puis sélectionner chaque carte pendant les missions, s’ajoute à beaucoup de travail. Cela ajoute également une autre chose que vous devez expliquer aux nouveaux joueurs lorsque vous leur présentez le jeu, ce qui peut freiner les sessions de jeu en coopération avec des amis ou des membres de la famille. Left 4 Dead, en revanche, est un jeu merveilleusement accessible, un jeu qui permet même aux non-joueurs de prendre une manette et de passer un bon moment avec leurs amis.

De même, le système de fixation d’armes du jeu est soigné en théorie, mais en pratique, il peut être déroutant pour les nouveaux joueurs, et il ralentit tout le jeu plus souvent que les hordes de zombies.

Vous pouvez améliorer toutes les armes du jeu, des pistolets de merde aux fusils d’assaut durs à cuire, avec divers accessoires que vous trouverez dans les pièces sûres ou pendant les niveaux. Et il y en a beaucoup. Probablement trop, honnêtement. Vous disposez d’au moins trois douzaines de télescopes, de chargeurs, de modifications de canon, de crosses et d’autres pièces jointes. Chacun a ses propres statistiques et niveaux de rareté. Et chaque arme a ses propres statistiques et niveaux de rareté. Et tous ces accessoires peuvent grandement améliorer la qualité d’un pistolet ou le rendre moins utile.

Par exemple, une lunette puissante est utile sur une carabine, pas tellement sur un fusil de chasse. Pourtant, vous ne pouvez pas supprimer les pièces jointes des armes à feu à moins de trouver une pièce jointe de remplacement, et certaines armes apparaissent avec des pièces jointes cassées qui aggravent l’arme, vous obligeant à les remplacer par de meilleures et… je vous ai probablement perdu à ce stade. Désolé.

C’est le truc avec ce système d’attachement : le simple fait de l’expliquer à quelqu’un est une corvée. (J’ai oublié quelques détails aussi !) Y penser et y faire face pendant que vous jouez est nul. C’est tellement compliqué et compliqué, encore plus quand vous essayez de tout gérer au milieu d’une fusillade de zombies géante. Si vous choisissez de l’ignorer, vous finirez par vous sentir sous-alimenté au fur et à mesure que vous progresserez dans les campagnes.

Donc oui. Au début, je détestais à la fois les cartes et les pièces jointes. C’était comme si quelqu’un versait trop de sucre dans la confection parfaite qu’est Left 4 Dead 2.

Et pourtant, quand je ne m’occupais pas de ces aspects du jeu, j’aimais à quel point c’était agréable de jouer à Back 4 Blood, et finalement, tout s’est mis en place. Je pense toujours que les pièces jointes embourbent le jeu car les gens passent trop de temps à essayer de créer l’arme parfaite pendant les missions, mais je comprends pourquoi le système existe maintenant. Et j’aime ça. Il ajoute un niveau supplémentaire de complexité et de rejouabilité à Back 4 Blood. Lors d’une mission, j’ai trouvé d’affilée quelques pièces jointes rares et étonnantes. Je rêve toujours affectueusement du fusil de chasse qu’ils ont créé et de tout le carnage qu’il a produit.

Retour 4 Sang

DEVIS AU DOS DE LA BOÎTE

« Enfin, Left 4 Dead 3… Attendez une minute. »

TYPE DE JEU

Tireur de zombies coopératif toujours en ligne avec progression et butin basés sur des cartes.

AIMÉ

Se sent bien à jouer, a l’air sympa, des systèmes intéressants qui ajoutent de la rejouabilité.

N’AIME PAS

Systèmes de cartes et d’armes difficiles à enseigner et à apprendre, niveaux réutilisés, pics de difficulté ennuyeux.

DÉVELOPPEUR

Tortue Rock Studios

PLATEFORMES

PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC (joué)

DATE DE SORTIE

12 octobre 2021

JOUÉ

Plus de 16 heures de campagne avec des amis, avec des joueurs aléatoires en ligne et en solo avec des bots. A également joué environ une heure du mode PVP inclus mais c’est affreux.

Cependant, il a fallu des heures et des heures pour que cela clique vraiment avec moi. Et je sais juste que beaucoup de gens qui ont aimé Left 4 Dead ne vont pas se donner la peine de jouer avec tous ces systèmes supplémentaires. Je souhaite, désespérément, que ce jeu ait un « mode classique » qui désactive toutes les cartes et pièces jointes. Cela cachait toutes les statistiques. Concentrez-vous sur l’essence de base, le tir et le meurtre de zombies, parce que ce sont de bonnes choses les gens. Très bon truc.

Les armes de Back 4 Blood sont excellentes et puissantes. Même certains des tireurs de pois les plus faibles peuvent rapidement se débarrasser d’une foule de morts-vivants. Et des fusils de chasse et des carabines plus puissants ont non seulement un son mortel, mais ils laissent également tomber des zeds de manière efficace et satisfaisante. Se déplacer tout en combattant ou en explorant est également agréable, encore mieux que la sensation de rigidité de Left 4 Dead. Vous pouvez sprinter, viser vers le bas et même vous accrocher aux rebords et aux clôtures.

Cependant, il peut être difficile de profiter de toutes ces belles tueries de zombies, car Back 4 Blood en fait parfois trop avec les apparitions ennemies. Si vous jouez avec quelques amis en difficulté débutant, ce n’est pas si mal. Pourtant, jouer seul, avec des joueurs aléatoires ou sur des difficultés plus difficiles peut être un casse-tête. Le jeu génère rapidement des boss ennemis et des infectés spéciaux, souvent quelques-uns en même temps. Et contrairement à Left 4 Dead qui, en dehors de ses réglages les plus difficiles, ressemblait à des montagnes russes de tension bien rythmées, Back 4 Blood ressemble plus à une IA sadique qui vous lance sans relâche des marteaux. Bien sûr, en apprenant la disposition des niveaux et en obtenant de meilleures cartes, vous pouvez progresser et réussir. Cependant, j’aimerais que le jeu se détende un peu et laisse mes amis et moi profiter des moments entre les combats que j’ai tant aimés dans Left 4 Dead.

Oh, et bonne chance pour jouer avec les bots. Bien qu’ils soient très polis, prêts à laisser tomber des munitions ou des objets de santé chaque fois que vous en avez besoin, ce sont des idiots complets qui semblent presque programmés pour ne rien valoir. Je les ai souvent vus se coincer sur les murs ou les portes. Ils ne réussiraient pas non plus à me ranimer. Le pire de tout, je les ai vus arrêter de tirer et se tenir debout dans un groupe de zombies pendant qu’ils les battent de merde. Si vous envisagez de jouer à Back 4 Blood, amenez au moins un ami ou deux, ou espérez trouver des joueurs aléatoires décents. Ne comptez pas sur les robots de l’IA. Ils vous feront tuer, surtout dans les difficultés les plus difficiles.

En fin de compte, j’aime Back 4 Blood, mais je pense que cela gêne souvent, détournant l’attention de l’action formidable en son cœur. Je pense qu’il a l’air et joue très bien. C’est juste que les cartes et les pièces jointes d’armes, ainsi que certains niveaux réutilisés et des pics de difficulté ennuyeux, rendent difficile la recommandation sans quelques mises en garde.

Vous allez devoir consacrer trois ou cinq heures à Back 4 Blood – gagner des cartes, comprendre les pièces jointes et apprendre le déroulement de tout cela – avant que ce jeu de tir zombie offre une expérience vraiment agréable. C’est beaucoup demander, surtout par rapport au design plus simple et plus accessible de Left 4 Dead. Back 4 Blood, en revanche, ressemble plus à un jeu de société bon mais compliqué que vous devez passer un bon bout de temps à enseigner à vos amis. Et comme dans ce scénario, vous savez probablement déjà si Back 4 Blood est quelque chose pour lequel votre groupe de copains sera prêt.

Bien que j’aimerais que Back 4 Blood ait un mode classique et simplifié et ne soit pas si ennuyeux dans les niveaux les plus difficiles, j’en ai toujours envie. Je veux toujours y jouer. En fait, j’ai arrêté d’écrire ce brouillon pour le charger et jouer à quelques niveaux. Vous devez gravir des collines pour atteindre le sommet amusant de Back 4 Blood, mais je pense que cela en vaut la peine.

Pourtant, si vous voulez juste tuer des zombies avec des amis et que vous ne voulez pas vous occuper de systèmes de cartes et d’armes difficiles, il y a toujours Left 4 Dead 2 sur Steam. Les deux sont assez similaires, d’après ce que j’ai compris.