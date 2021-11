Pas le Dow Jones, pas le Nasdaq, c’est l’indice Kahwagi !

Jorge Kahwagi est un mauvais souvenir, mais, en nombre, personne ne l’égale. Invaincu avec 12 victoires, 12 KO et champion WBC mexicain, latin et international Cruiserweight. La même division que Canelo remportera en mai et égalera «son exploit». Le « Kahwagi Index » est son hommage. Et ce n’est pas une blague.

Le nouvel outil au nom de Jorge Kahwagi permettra de commander l’incroyable accumulation de candidats qui seront choisis par Canelo pour recevoir le meilleur chèque de leur vie dans un combat de championnat contre le boxeur de Guadalajara. Le dernier de cette liste, de la division des poids mi-moyens à la division des poids lourds, est le Cubain Yuniel Dorticos qui est revenu samedi et a déclaré qu’il serait honoré si Canelo lui donnait une chance.

Il est rejoint par d’autres qui ont directement demandé un combat comme le champion IBF cruiserweight, Mairis Briedis, ou dans d’autres cas sont des combats suggérés sous une forme managériale, comme le triple champion poids lourd, l’Ukrainien Oleksandr Usyk dont le promoteur Eddie Hearn , a déclaré que Canelo Alvarez peut parfaitement lui faire face, ainsi qu’Anthony Joshua et Tyson Fury.

Jake Paul, Connor Mc Gregor, Andrade, Charlo, Spence, Kovalev, Callum Smith, Kamaru Usman, Golovkin, Crawford, etc. La liste est interminable, encombrée et difficile à gérer car les candidats au chèque appartiennent à trop de divisions et même à des disciplines différentes. Par conséquent, avec cet indice Kahwagi, nous avons trouvé un moyen de lui donner l’ordre dont il a besoin.

Comme nous vous le montrerons dans cette vidéo, l’indice divise les candidats en catégories, sur une échelle toujours menée par le Congolais Ilunga Makabu, qui affrontera en mai Canelo à un poids artificiel estimé à plus de 180 livres.

Dans plusieurs options et dans une analogie graphique avec un indice boursier, nous verrons les alternatives de haut en bas qui permettraient à Canelo Alvarez, une fois l’objectif d’égaler Jorge Kahwagi dans les statistiques, en se couronnant champion WBC Cruiserweight, de chercher à marquer l’histoire avec d’autres objectifs. . Cet indice Kahwagi accompagnera les rivaux potentiels qui aspirent à le soutenir dans cette « ascension épique vers des divisions impossibles ».

VIDÉO SUGGÉRÉE

QUI EST JORGE KAHWAGI ? : https://youtu.be/gM5gqe5hEuM