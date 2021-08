Actualités Bitcoin

Pas le moment de choisir les gagnants ou les perdants de la technologie crypto, déclare le PDG de Tesla en tant que croisades du Trésor contre l’industrie

Le projet de loi controversé sur les infrastructures bipartites avec sa disposition sur la crypto-taxe a gagné de nouveaux partisans sous la forme du PDG de Tesla, Elon Musk, qui a tweeté tôt samedi,

“Ce n’est pas le moment de choisir les gagnants ou les perdants de la technologie de la crypto-monnaie. Il n’y a pas de crise qui oblige à une législation hâtive.

Ce soutien est venu en réponse au co-fondateur et PDG de Coinbase, Brian Armstrong, qui a discuté de l’amendement concurrent proposé par Mark Warner et Rob Portman et l’a qualifié de “désastreux” car il prend en charge une technologie fondamentale par rapport à l’autre.

Le fait que l’industrie de la cryptographie ait forcé un retard sur sans doute la plus grande priorité politique de l’administration (en dehors de COVID) témoigne des fortes forces de lobbying en jeu. Nous travaillons ensemble et dire que nous n’avons pas beaucoup dormi la semaine dernière est un euphémisme… – Ron Hammond (@RonwHammond) 6 août 2021

La Maison Blanche a en fait soutenu l’amendement Warner-Portman comme nous l’avons signalé, et selon un rapport du WSJ, la secrétaire au Trésor Janet Yellen a parlé aux législateurs pour soulever des objections à l’effort mené par le président de la commission des finances du Sénat, Ron Wyden, avec Cynthia Lummis et Pat Toomey, que la communauté crypto prend en charge.

«Le mot à DC est que tout cela était l’idée du Trésor. Ils n’aiment pas ce que nous construisons et leur solution est d’obtenir juridiction sur les acteurs non dépositaires. Ils ont essayé cela via la règle proposée par FinCEN l’année dernière et ont échoué. Maintenant, ils essaient à nouveau », a déclaré Jake Chervinsky, avocat général chez Compound Finance.

Le sénateur Toomey s’est également prononcé contre la tentative du Trésor d’obtenir une flexibilité maximale pour réglementer et taxer la crypto comme bon lui semble, ce qu’il a exhorté le Congrès à ne pas autoriser.

« Une bonne politique n’est apparemment pas la priorité ici. Au lieu de cela, cela ressemble à une continuation de l’adoption par le département du Trésor américain d’une surveillance et d’une croisade sans mandat contre la confidentialité financière en crypto », a déclaré Chervinksy.

Ce n’est pas le moment pour l’IRS de choisir les gagnants et les perdants avec une nouvelle technologie. La crypto a le potentiel d’être l’avenir d’Internet. Quelle folie de l’écraser pour une disposition fiscale qui ne rapporte peut-être que 500 millions de dollars de plus par an sur une facture de 1,2 billion de dollars. – Sénateur Pat Toomey (@SenToomey) 6 août 2021

L’amendement Portman-Warner ne protège que les mineurs de preuve de travail (PoW) et certains projets de portefeuille, mais exclut les opérateurs de nœuds Lightning, les développeurs de logiciels, les validateurs de PoS, les agrégateurs DeFi, les fournisseurs de liquidités DEX et de nombreux autres acteurs non dépositaires qui ne peut pas se conformer à la loi.

«C’est le gouvernement qui essaie de choisir les gagnants et les perdants dans une industrie naissante aujourd’hui, où une nouvelle technologie est développée chaque mois. Ils sont assurés de se tromper, en écrivant quelques exceptions à la main aujourd’hui », a déclaré le PDG de Coinbase.

Selon Armstrong, l’amendement Warner-Portman n’entraînera que le développement futur de la technologie blockchain à l’étranger à un moment où la crypto en est encore à ses débuts.

Aux États-Unis, les innovateurs s’efforcent d’améliorer les réseaux de cryptographie, ce qui apportera d’énormes avantages aux Américains et contribuera à assurer sa place en tant que plaque tournante financière, a-t-il déclaré, ajoutant : alors que tout le monde doit payer ses impôts, ce qui ne peut être garanti en détruisant les innovations Dans le processus.

Une grande partie du défi d’expliquer ce genre de choses au Sénat consiste à préciser qu’il ne s’agit pas d’un problème de niche ou marginal, mais d’une composante ÉNORME de l’avenir financier américain (et international). Vos voix montrent clairement que l’innovation financière est un enjeu déterminant. https://t.co/90Wy6Xs0PP – Cynthia Lummis 🦬 (@CynthiaMLummis) 6 août 2021

«Nous pouvons tous convenir que les bourses centralisées devraient être soumises à l’exigence de déclaration incluse dans ce projet de loi, tout comme les courtiers seraient soumis à la déclaration d’autres actifs. Mais pourquoi se précipiter et se tromper ? dit Toomey.

Le Sénat a la possibilité de préparer le terrain pour une mise en œuvre réussie des actifs numériques dans notre système financier, mais nous devons le faire ici, et nous avons l’opportunité parfaite. Allons-y. – Sénatrice Cynthia Lummis (@SenLummis) 8 août 2021

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.