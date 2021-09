Pas le moment pour les doses de rappel

Les pays développés, plus précisément les États-Unis, le Canada et l’Europe occidentale, ont déjà une pénétration vaccinale très élevée, des niveaux qui prendront des années pour certains pays. (Image représentative)

Un consensus mondial sur les doses de vaccin de rappel Covid-19 est absolument nécessaire pour limiter les risques d’une autre vague de Covid-19 et combler le fossé qui se creuse entre les pays développés et les autres. Même les pays ayant accès aux vaccins ne resteront pas isolés si la pandémie continue de faire rage chez ceux qui n’ont pas accès aux vaccins ou n’ont pas les moyens de se les payer. Les pays développés peuvent être libres de décider unilatéralement, mais ne peuvent échapper à la responsabilité des ramifications.

La FDA américaine a, pour le moment, rejeté la demande de Pfizer d’approuver des doses de rappel pour les jeunes, bien qu’elle ait approuvé une troisième dose pour les Américains de plus de 65 ans ou immunodéprimés ; à titre de perspective, en 2019, il y avait plus de 54 millions de personnes âgées de 65 ans et plus dans le pays.

Cependant, quelques jours seulement après, Anthony Fauci, le visage de la réponse américaine à Covid, a déclaré qu’un régime à trois doses pour la population de plus de 16 ans deviendrait bientôt la norme. On pense également que le Royaume-Uni s’oriente vers la formalisation d’un régime comprenant une dose de rappel.

L’argument en faveur de l’inclusion des doses de rappel s’inspire de l’étude de Pfizer publiée dans le New England Journal of Medicine ; D’après les données d’Israël, cela montre que 12 jours après la dose de rappel, le taux d’infection était 11 fois plus faible et de maladie grave près de 20 fois plus faible chez les personnes inoculées avec un rappel par rapport à celles qui n’avaient reçu que deux doses. Si le Royaume-Uni approuve un régime de doses de rappel, il rejoindra les États-Unis, l’Italie, la France, les Émirats arabes unis, la Russie et l’Allemagne.

En revanche, l’OMS et les scientifiques écrivant dans The Lancet ont déclaré que les doses de rappel ne sont pas appropriées pour le moment. Ces derniers écrivent : « L’approvisionnement limité de ces vaccins sauvera le plus de vies s’il est mis à la disposition des personnes qui courent un risque appréciable de maladie grave et n’ont encore reçu aucun vaccin. Même si un certain gain peut finalement être obtenu grâce à la stimulation, cela ne l’emportera pas sur les avantages de fournir une protection initiale aux non vaccinés ». Le fait est que l’écrasante majorité de la population dans de nombreux pays en développement et pauvres n’a pas encore reçu ne serait-ce qu’une seule dose.

Et, pour l’Inde, la cible vaccinale continue d’être intimidante ; alors que nous avons atteint des chiffres record sur les « doses quotidiennes administrées », une couverture vaccinale complète (deux doses) n’a été atteinte que pour 15 % de la population du pays jusqu’à présent. Selon le Bloomberg Vaccine Tracker, les 52 pays/blocs les plus pauvres n’ont jusqu’à présent que 3,2% de la vaccination mondiale, même s’ils représentent plus d’un cinquième de la population mondiale. Juxtaposez cela avec les seuls États-Unis représentant 6,7%. Les pays développés, plus précisément les États-Unis, le Canada et l’Europe occidentale, ont déjà une pénétration vaccinale très élevée, des niveaux qui prendront des années pour certains pays.

Ils devront donc garder une vision globale de la couverture vaccinale car ils prévoient des doses de rappel, une couverture limitée ou à l’échelle de la population. Peut-être qu’ils peuvent s’inspirer d’Adar Poonawalla, qui a déclaré que même si une troisième dose pourrait apparaître comme nécessaire à un moment ultérieur, y aller maintenant serait contraire à l’éthique; N’oubliez pas que le SII de Poonawalla est un fournisseur majeur de Covax, dont dépendent un grand nombre de pays pour l’approvisionnement en vaccins.

