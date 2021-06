Pas le temps de cuisiner ? Comment les hôtels et les cuisines cloud donnent la priorité à la sécurité et à la livraison de plats à emporter en ligne

Avec des cuisines en nuage offrant des options abordables, la facture de nourriture autrefois chère au restaurant peut être plus facile que jamais pour votre poche. (Source de l’image : ITC Hotels Bangalore)

Si la pandémie s’est inversée et a renforcé une activité majeure dans la vie des gens, c’est la prise de conscience que manger au restaurant n’est plus une activité décontractée ou un choix facile pour se détendre entre amis.

Des cuisines en nuage aux restaurants et aux hôtels de luxe et aux plateformes de commerce électronique qui livrent des fruits et légumes frais, la pandémie a bouleversé le fonctionnement de l’écosystème de préparation des aliments et de livraison sans contact en tandem avec les protocoles de sécurité les plus stricts.

Au service des guerriers du COVID : le Qmin d’IHCL franchit une étape importante

Notamment, IHCL a récemment annoncé que sa plate-forme culinaire, Qmin, avait franchi une étape importante en livrant plus d’un million de repas aux prestataires de soins de santé qui luttaient contre la grave deuxième vague de COVID-19. Le Taj Public Service Welfare Trust a été le fer de lance de l’initiative.

Qualifiant cela de “solidarité avec la nation” pour lutter contre la pandémie mortelle et de “maintenir la communauté au cœur de tout”, Gaurav Pokhariyal, vice-président principal et responsable mondial des ressources humaines d’IHC, a déclaré: “Nous restons reconnaissants envers nos guerriers COVID – la fraternité médicale – pour leur lutte acharnée contre la pandémie de COVID-19. »

Notamment, la portée de l’initiative a couvert 38 hôtels dans 12 villes réparties sur 10 États.

Approche durable de l’ITC en matière de boîtes-repas

La pandémie a rendu les célébrations plus spéciales et appréciées que jamais, même si les gens adoptent une approche prudente pour sortir de chez eux. Les hôtels sont conscients de cette tendance continue.

Le jour de la fête des pères, ITC Hotels Bengaluru a lancé «Weekend Binge» avec des délices spéciaux qui pourraient être appréciés à la maison même. Séparer les boîtes de repas végétariens et non végétariens en fonction du nombre de personnes (pour deux invités/quatre invités) est un moyen intelligent de minimiser le gaspillage alimentaire. En plus de cela, une variété de gâteaux sur le thème de la fête des pères, des brownies «Je t’aime papa» et des cupcakes Celebrating Dads étaient proposés.

Noor Mahal Whatsapp Chatbot pour résoudre les requêtes des clients

Pendant la pandémie, l’adoption de la technologie sans contact est devenue critique pour l’industrie hôtelière. Récemment, Noor Mahal, Karnal a lancé le « Noor Mahal Whatsapp Chatbot » qui permet aux clients de choisir entre des chambres intelligentes, un enregistrement mobile sans contact, des commandes intelligentes et garantissant une sécurité et un confort optimaux, car les requêtes des clients peuvent être résolues via son Whatsapp Chatbot en réalité. temps.

Qualifiant cela d’expression de la priorité principale de Noor Mahal étant «la sécurité et la santé des invités et des membres de l’équipe», Manbeer Choudhary, président et directeur général de Jewels Group of Hotels a observé que le chatbot fonctionnera comme un guichet unique numérique rapide et pratique. plate-forme qui offre des services d’accueil et de conseil à ses clients.

Randonnée en demande pour les mangues en été

De toute évidence, il y a une chose que les Indiens de tout le pays peuvent dire avec confiance : quelle que soit la partie du pays d’où l’on vient, les fruits frais en été sont toujours très demandés, en particulier les mangues.

Les hôtels, les restaurants et les cuisines en nuage sont conscients que les gens s’attendent à ce que les protocoles de sécurité soient strictement appliqués même lorsqu’ils choisissent de dîner au restaurant ou de commander des plats à emporter ou de commander en ligne des aliments périssables en ligne.

Selon Samiran Sengupta, fondateur et PDG de JustMyRoots, « Il y a une augmentation de la demande de mangues cette année, même après la situation pandémique, qui en elle-même montre à quel point les gens ont soif de mangues. Nous avons récemment livré plus de 2000 kg de différentes variétés de mangues comme Himsagar, Rasaalu, Himayat ou Imam Pasand et Banginapalli et continuons de les envoyer dans différentes villes en fonction de la popularité et de la demande. Toutes ces mangues viennent fraîchement des vergers du Bengale occidental et de l’Andhra Pradesh. Ces mangues douces et pulpeuses sont très demandées.

Malgré la demande croissante de commandes de plats à emporter et une visibilité croissante dans le contexte des cuisines en nuage, le verrouillage a eu un impact sur les entreprises alimentaires à travers le pays. L’approvisionnement en matières premières est un élément essentiel qui a eu un impact sur la livraison et la chaîne d’approvisionnement pour les petites entreprises alimentaires et les cuisines cloud.

Défis pour les cuisines en nuage en période de pandémie

Kallol Deb, associé, dans une cuisine en nuage « BIRIYAN » basée à Bengaluru, informe Financial Express Online : « Avec le verrouillage et les restrictions imposées au Karnataka, il est devenu extrêmement gênant de gérer une entreprise alimentaire. L’impact se fait principalement sentir au niveau de l’approvisionnement en matières premières soit en raison de l’indisponibilité des stocks, soit de la qualité inférieure à la normale en raison de l’approvisionnement limité. Cela a une incidence directe sur la qualité de la nourriture que nous fournissons car nous sommes fortement dépendants de nos fournisseurs pour l’approvisionnement en matières premières. Notre personnel a également des difficultés à se déplacer car le verrouillage nous oblige à modifier notre horaire afin de respecter les horaires de verrouillage, ce qui devient parfois gênant. »

La nourriture ne consiste plus à s’asseoir pour savourer un bon repas, mais aussi à assurer la sécurité de ses proches et à capturer des moments et des célébrations spéciales sans compromettre les protocoles d’hygiène stricts qui sont désormais obligatoires.

Les cuisines cloud sont-elles l’avenir ?

Avec plusieurs défis qui se profilent, les cuisines cloud peuvent-elles encore être considérées comme jouant un rôle clé dans le futur ?

“C’est certainement le cas. C’est moins gourmand en ressources et permet aux entrepreneurs en herbe de travailler sur des idées innovantes et de travailler à plus petite échelle avant de devenir grand. Cela leur donne un tampon pour prendre suffisamment de risques pour assurer le succès sans tout risquer. De plus, comme les cuisines en nuage sont économiques à entretenir, nous pouvons fournir des aliments de meilleure qualité à un prix beaucoup plus bas. Globalement, les avantages l’emportent sur les inconvénients », explique Kallol Deb.

Pour les acteurs de l’écosystème de la livraison alimentaire, la fraîcheur des nutriments est désormais un levier clé pour générer des ventes.

Samiran Sengupta, fondateur et PDG de JustMyRoots, observe : « En tant que première chaîne d’approvisionnement alimentaire périssable et interétatique de l’Inde, nous avons activé une plate-forme de commerce électronique qui offre une pure nostalgie sous forme de nourriture à travers l’Inde et les mangues en font également partie. Toutes les mangues proviennent directement des vergers, emballées et expédiées dans un emballage spécial. Ainsi, les mangues vous parviendront fraîches en un rien de temps. Notre personnel a un sens aigu de l’hygiène et de la propreté. Pendant la pandémie, l’équipe a dû redoubler de prudence, se souvenant de toutes les « MUST DOs », telles que l’utilisation d’emballages désinfectés, de masques, de gants et d’une variété d’autres articles. »

À l’avenir, le modèle de travail hybride redéfinira-t-il la façon dont les professionnels font des choix liés à l’alimentation ?

Commentant l’avenir des choix alimentaires, en particulier à Bengaluru, centrée sur l’informatique, Kallol Deb considère la pandémie en cours comme ouvrant la voie à un changement radical dans le nombre d’entreprises multinationales qui adoptent un modèle de travail à domicile hybride, permettant ainsi aux petites entreprises de faire le même.

Selon lui, « depuis ces jours, la plupart des professionnels manquent de temps pour préparer des repas réguliers, ils sont obligés de commander en ligne maintenant, le plus souvent. Ils sont cependant très pointilleux sur la qualité des aliments et l’hygiène maintenue au point de vente. Par conséquent, ils préfèrent commander à des endroits qu’ils connaissent bien afin de minimiser autant que possible les commandes bâclées. »

Pour les professionnels qui souhaitent rester concentrés sur leur travail et passer le moins de temps possible en cuisine, rien de plus simple qu’aujourd’hui. Avec des cuisines en nuage offrant des options abordables, la facture des repas au restaurant, autrefois chère, peut être plus facile que jamais pour votre poche.

