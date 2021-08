Pas le temps de mourir : ce que l’on sait du Dr Madeleine Swann jusqu’à présent

Pour en revenir aux images de No Time To Die présentées à CinemaCon, cela rappelle une ligne de dialogue répétée deux fois dans le combat de James Bond avec un supposé homme de main de SPECTRE. La qualifiant de «fille de SPECTRE», on dirait qu’en surface, l’attaque contre Bond et le Dr Swann est une vendetta personnelle que Blofeld (Christoph Waltz) pourrait vouloir affronter. Tuer la fille d’un traître est un message puissant, mais le faire aux côtés de l’homme qui lui a causé le plus de chagrin tout au long de sa vie ? C’est une victoire potentiellement énorme pour le méchant incarcéré.