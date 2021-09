Pas le temps de mourir: ce que nous savons de Safin de Rami Malek jusqu’à présent

Son objectif principal semble impliquer une guerre biologique ciblée

Qu’est-ce qui aurait pu faire d’Ernst Stavro Blofeld et de Lyutsyfer Safin des ennemis ? Eh bien, lorsque vous regardez leurs objectifs ultimes, il n’est peut-être pas difficile de les déterminer. Dans Spectre, Blofeld visait à infiltrer les organisations de renseignement du monde, avec du blanchiment d’argent, du terrorisme et de la traite des êtres humains en parallèle. Mais apparemment, même SPECTRE doit tracer la ligne quelque part, et si l’on en croit les nouveaux détails sur Pas le temps de mourir, Safin s’adonne très fortement à la guerre génétique sélective. Le contre-espionnage, le terrorisme, la vengeance et l’extorsion sont très bien pour le Blofeld moderne, mais ce genre d’intrigue pourrait être quelque chose que seule la variante classique et déséquilibrée du personnage peut être.