Un autre lien amusant est le fait que Phoebe Waller-Bridge a créé Killing Eve, et qu’elle a contribué au scénario du dernier film de James Bond, No Time To Die. Et bien sûr, Billie Eilish a écrit et chante la chanson thème de ce film, devenant la plus jeune personne à être derrière un thème 007. Tous les points se connectaient vers elle et la réunion de Comer à un moment donné, et cette question vidéo surprise a définitivement stupéfié la jeune femme de 19 ans de la meilleure façon.