C’est compréhensible. La plate-forme de Billie Eilish a explosé ces dernières années, en particulier avec la sortie du disque de 2019, lauréat d’un Grammy Award, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Qui comprenait le tube radio «bad guy». Bien qu’en même temps, elle utilise son audience massive pour partager également des messages importants, qu’il s’agisse d’écologisme, de vote ou de positivité corporelle avec sa séance virale de corset.