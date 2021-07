Pas le temps de mourir La chanteuse Billie Eilish partage la raison honnête pour laquelle elle a changé de look

Au fil des ans, Billie Eilish a bercé les cheveux bleus, les cheveux verts, les cheveux argentés et les cheveux lavande. C’était un choix artistique qui est devenu une marque de fabrique pour la chanteuse. Mais pour Happier Than Ever, Billie a décidé d’opter pour son look le plus sobre à ce jour : blond clair. C’est la première fois qu’elle opte pour un look plus subtil, et comme elle l’a dit au Los Angeles Times, la décision a beaucoup à voir avec son état mental. Elle se sent dans un endroit plus stable ces derniers temps, alors elle a opté pour une couleur de cheveux plus ordinaire, et c’est tout. De plus, ces jours-ci, elle possède son corps au lieu de le cacher :