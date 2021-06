Pas le temps de mourir La chanteuse Billie Eilish Rocks Blonde enferme dans une vidéo de cause perdue

La vidéo montre Billie et une équipe de filles ayant ce qui ressemble à une journée amusante entre filles, se livrant à des activités comme tirer aux fléchettes, se battre avec des pistolets à eau et grignoter des collations alors que le chanteur de No Time To Die dit “Je t’ai envoyé des fleurs, as-tu même se soucier? Vous avez couru la douche et les avez laissés près des escaliers. C’est très certainement une chanson de rupture, mais qui se sent plus autoritaire que triste tout au long. “Lost Cause” donne l’impression qu’il s’agit de réaliser que parfois, il n’y a rien que vous puissiez faire à propos de quelqu’un et à quel point il a vraiment tort pour vous.