Pas le temps de mourir La chanteuse Billie Eilish s’excuse après que le virus TikTok allègue qu’une insulte raciale circule

Billie Eilish a été confrontée à un contrecoup ces derniers jours. Le chanteur de No Time To Die a été pris de court en sortant avec Matthew Tyler Vorce, un acteur et écrivain qui a utilisé des insultes anti-lgbtq et plus sur les réseaux sociaux il y a des années. Il s’est depuis excusé. Ensuite, les gens ont commencé à s’intéresser à Eilish elle-même, avec un utilisateur de médias sociaux partageant une vidéo d’elle parlant en charabia qui s’est avérée être une insulte anti-asiatique ainsi que apparemment une insulte raciale. Elle est maintenant elle-même en tournée d’excuses.